Hablo con un amigo veterinario, instalado en la linde entre León y Galicia, y, de repente, me muestra su preocupación por las elecciones gallegas. Me extraña, porque siempre huía de posicionamientos políticos, y le digo que a él que más le da. Me argumenta que su hijo, al año que viene, va a ir a la Universidad, y él había pensado en la Facultad de Veterinaria, de Santiago de Compostela.

“Pues bueno, que vaya -le digo- el BNG no va a cerrar la Facultad”. Y entonces, me dice que cerrarla no, pero que la inmersión lingüista del Bloque llegará a la Universidad, que él ha estado hace poco en Barcelona, y no quiere que su hijo tenga problemas. Me dice que los estudiantes de Erasmus, de la UE, hasta hace unos años preferían la Universidad de Barcelona, pero que, ahora, eligen Granada y Madrid.

Me dan ganas de comentarle que él, siempre tan indiferente a la política, se habrá dado cuenta de que, aunque tú no te quieras meter en la Política, los políticos se meten contigo. Ahí tienes a Óscar Puente, explicándonos que los materiales de los ferrocarriles españoles son una mierda, que es normal que un tren se incendie, y que tengan que huir del fuego los viajeros, que nos tenemos que acostumbrar.





Si mi amigo leonés, teme tener que enviar a su hijo a otra universidad, que no sea Santiago de Compostela, yo estoy espantado de que al excelentísimo señor, don Óscar Puente, le nombren ministro de Sanidad, porque ante la huida de médicos y personal sanitario a otros países de Europa, la falta de medicamentos en las farmacias, los sueldos birrias que cobran los facultativos, etcétera, nos dirá que nos tendremos que acostumbrar, que lo normal es enfermarse y morir.

El socialismo está en racha de normalizarlo todo, y en Europa, el PSOE ha votado en contra de considerar la labor de Policía y Guardia Civil, actividad de riesgo. Vamos, que lo normal es que, de vez en cuando, los narcos asesinen a un par de guardias, y que nos tendremos que acostumbrar.

Bueno, pues mientras muchísimos españoles, que no viven en Galicia, están pendientes de lo que sucederá el domingo, la exquisita sensibilidad de los directivos de TVE no se hará eco de la noche electoral y emitirá 'Wonder Woman', estupenda película para los que les gusten los tebeos de Superman y afines. También tendremos que acostumbrarnos.









