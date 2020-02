Luis del Val: "Espero que al observador le informen de como se discrimina a los menores que hablan castellano"

Los periodistas no somos importantes, lo importante es que los oyentes y los lectores reciban información veraz y contrastada. Y para ello, alguna vez, desgraciadamente, muere un periodista. Y no siempre es en algún lugar bélico, en lejanos sitios de África o de Asia. En Europa, en 1918, murieron cuatro periodistas, y el año pasado murieron dos. No son números. Lyra McKee tenía 29 años, y fue tiroteada mientras cubría unos disturbios en el norte de Irlanda. A Vadym Komarov, de 57 años lo mataron en Ucrania, mientras estaba trabajando. Pero, además de morir, hay otros factores perniciosos, como el acoso, y la Federación Internacional de Periodistas denuncia que la situación de crispación que viven los reporteros en Cataluña es insoportable, tras las denuncias trasladadas por Reporteros Sin Fronteras, que han contabilizado más de medio centenar de acosos sufridos en Cataluña por periodistas desde 1917, siendo el más grave el acoso a una periodista de Telecinco, durante una conexión, en el transcurso de la manifestación del referéndum chapuza.

Espero que a ese ciudadano letón que, a cuenta de nuestro dinero, se pasea por Cataluña, le llegue el informe de la Federación Internacional de Periodistas, y de Reporteros Sin Fronteras. Espero que le proporcionen un resumen de la nauseabunda programación de TV3, pagada por los contribuyentes, y convertida en aula doctrinaria, donde Cataluña se divide en los catalanes buenos, los secesionistas, y los malos, que no son secesionistas, y donde tengo el honor de que cuando me citan, lo hagan como periodista de la caverna, calificación que, viniendo de TV3, naturalmente me honra.

Espero que le lleguen al ciudadano letón testimonios gráficos del uso de los menores en las causas independentistas, e informes fidedignos del equipo de soplones, pagados por los contribuyentes, y repartidos en los centros escolares para denunciar y discriminar a los menores que se expresan en castellano. Espero que le hagan llegar cómo miserables profesores hacen llorar a los hijos de guardias civiles, delante de toda la clase, y denigran a su padre, y el profesor miserable, el abusador intelectual de menores, el transgresor de los Derechos del Niño, proclamados por la ONU, no recibe ningún tipo de reprimenda.

Espero, y espero sin esperanzas, que todos esos gravísimos síntomas de acercamiento a un totalitarismo execrable, y ese privilegio del que gozan los condenados en juicios celebrados con todas las garantías, se reflejen en el informe del ciudadano letón que confesó ante los fiscales, que no había leído las sentencias. Ya sabemos que es perezoso. Esperemos que no sea tan sectario como los amenazadores del golpe de Estado, a no ser que haya venido a España con una mochila cargada de prejuicios.