Luis del Val: "En España, con tres millones de parados, la construcción no puede cubrir 200.000 trabajos"

Todo soberbio termina padeciendo manía persecutoria, una manera de explicar sus tonterías culpando al mundo. Le pasa a cualquiera, a cualquiera que sea soberbio, claro, como a Trump que, no explicándose que a una persona tan maravillosa como él no le voten, lo entiende achacándolo a que le han hecho trampas en las elecciones. O -descendiendo de categoría- como a la chica esta, ministra, que comprobando que hasta sus colegas de partido miran hacia otro lado, a medida que una catarata de abusadores sexuales y violadores salen a la calle, lo entiende merced a una conspiración que comienza en Canarias y termina en Biarritz, nacida de la envidia que le tienen a ella, la más guapa y la más lista de Galapagar y sus alrededores.

Y, mientras andamos entretenidos con las tontadas de la niña mandarín, en el país de los tres millones de parados, las empresas de la construcción no pueden cubrir 200.000 puestos de trabajo, se les ocurre poder traerlos de fuera, y Yolanda Díaz y el otro dicen que no. Por cierto, algunas de esas construcciones tienen que ver con el objetivo de los fondos europeos, pero da lo mismo, y ya llegamos al billón y medio de deuda. Cualquiera sabe, cuando sucede en nuestra casa, que lo primero que hay que hacer es suprimir gastos que no sean fundamentales. Bueno, pues el Gobierno, que administra la Casa de España, aumenta el gasto, le dice a los vascos que pueden endeudarse el doble del resto de los españoles, y, eso sí, como Televisión Española no quiere emitir el esperado documental de “Pedro, ese hombre”, le ha concedido a la productora un contrato para que realice en la televisión pública diez programas de entretenimiento. Una ganga: cada programa sólo costará 400.000 euros. Pero no va a faltar de nada, porque suben los impuestos, y, si hace falta nos endeudaremos más, aunque sólo sea para pagar los intereses. Si se fijan, empieza a cundir un ambiente de despedida política, bajo el lema “para lo que me queda en el convento, me cago dentro”. ¿Usted cree que el soberbio de Pedro I, El Mentiroso, va a soportar una derrota electoral? Que le hagan las huelgas al siguiente, porque el siguiente va a pillar a los sindica con hambre de piquetes. Y, mientras, a Griñán se le empieza a poner cara de interno. Interno de cárcel.

LAS FOTOGRAFÍAS DE LA SEMANA DE LUIS DEL VAL

