Del Val: “Sigo a favor de los médicos, pero no los politizados que se visten de nobles ideales buscando votos"

Si hay un conflicto de médicos, mi postura es favorable a los médicos. Y lo hago por egoísmo, ya que recuerdo que fui un enfermo ayer, y puedo ser un enfermo mañana. Lo que entibia mi entusiasmo ante la manifestación, ayer, en Madrid, un éxito de organización, no son las palabras del consejero de Sanidad, que hemos escuchado hace un rato, sino que los portavoces que he oído, los que hablan en nombre de los manifestantes, son políticos de clara trayectoria, como la anestesista, Mónica García, comunista siguiendo la línea de su padre, y que ejerce de manera constante de política de Podemos y afines.

Tanto, que mantuvo una constante campaña en contra de la construcción del hospital Zendal, de Madrid, que descongestionó los hospitales durante la pandemia, que atendió y sigue atendiendo a miles de pacientes, y ante el que ella protestaba, siendo médico, que es como si José Sacristán se manifestara contra la construcción de un teatro.

Y a ella se suman los sospechosos sindicatos tradicionales, y digo sospechosos, y lo mantengo, porque durante la pandemia un abultado porcentaje de sindicalistas sanitarios liberados -los que acuden al hospital, no hacen nada por la mañana y lo pasan a limpio por la tarde- cuando muchos de sus compañeros se pusieron a trabajar, y a echar esas manos que hacían falta, otros muchos sindicalistas liberados se quedaban de vacaciones en sus casas, mirando la enfermedad desde la barrera. Lo que entibia mi entusiasmo es que Salvador Illa, el irresponsable que dejó sin batas a médicos y enfermeros, y enfermaron, y algunos murieron, el del comité de expertos que nunca existió, desde Barcelona, dictamine sobre lo que ocurre en Madrid, mientras pacta con Oriol Junqueras para ser el próximo vicepresidente de la Generalitat. Y me mosquea que hablen tantos políticos y sindicalistas debidamente politizados, y no oiga, por ejemplo, a Semergen, la más importante asociación de médicos de atención primaria. Y sigo a favor de los médicos y de los enfermos, pero no de los médicos politizados que mienten en las cifras, y se visten de nobles ideales buscando votos. Den un paso atrás y que hablen lo sanitarios auténticos, médicos y enfermeros, en lugar de politizar una causa noble y enmendar sus objetivos.