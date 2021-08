Luis del Val: "El drama no es el aumento de la luz sino que han disminuido nuestros ingresos"

En cierta ocasión, el que sería mi futuro suegro, me pilló por el pasillo de su casa contando las monedas que había sacado del bolsillo y, sin detenerse, comentó: “Cuando se cuenta el dinero es que no se tiene dinero”.

Me he acordado de aquella anécdota, porque el gran problema de España no puede ser que al mes que viene el recibo de la luz haya subido veinte o veinticinco euros. A ver si me sé explicar, no sea que me encuentre espeso esta mañana. No quiero decir que la subida de la luz sea un aspecto positivo, pero si el gran problema económico es que este año vamos a pagar doscientos euros más por la luz, es que estamos peor de lo que pensamos.

Si en una familia, en la que entran dos nóminas, un pago anual cercano a doscientos euros supone una catástrofe es que ya estamos instalados en la catástrofe. El gran problema es que, donde antes entraban dos nóminas, ahora entra una y un ERE, o una a secas, o -en el peor de los casos- ninguna nómina. El problema es, pues, la alta tasa de paro, y eso no se arregla con un atraco a las eléctricas, “manos arriba, suelten la pasta, que vamos a bajar el recibo”, como se le ha ocurrido a la tonta contemporánea de turno.

El drama no es el aumento de la luz sino que han disminuido nuestros ingresos

Así ni se fomenta el aumento de puestos de trabajo, ni aumenta la confianza en la inversión, ni nada. Al revés, los pocos inversionistas salen corriendo saltando por la ventana. Y, todavía peor, aparte de genialidades puntuales, no se observa un plan serio de recuperación económica. Están bien las frases de guiones de serie B, “Nadie se quedará atrás”, y la fotogenia del presidente, y que no aparezca llorando, tal como está la situación, pero cuando se pase el verano va a aumentar la tasa de paro, y sí, muchos se van a quedar atrás, y quince euros más en el recibo es un drama.

Pero el drama, repito, no es el aumento de la luz, y de la gasolina, sino que han disminuido nuestros ingresos, y no se observa ni el plan A, ni el plan B, sino el plan X, a ver qué frase se les ocurre esta mañana. Nuestra situación económica es mala, de las peores de la Unión Europea y, por eso, andamos contando las monedas a ver si pagamos el recibo de la luz, porque vamos escasos y no tenemos dinero como me observó mi suegro hace ya muchos años. A ver si se hace la luz y se ve claro lo que, a mi parecer, está clarísimo.