Luis del Val: "Descentralizar Madrid se queda corto; habría que redistribuir los 21 ministerios"

"La última ocurrencia del PSOE, la de descentralizar Madrid, me parece magnífica, pero me temo que se quede corta. Lo del Senado en Barcelona va a fomentar mucho los viajes, y el senador de Pontevedra y el de Huelva, estarán encantados de pasearse por el paisaje español, si van en tren o en coche. Pero, eso sí -y lo hago con objeto de perfeccionar una idea tan progresista- en lugar de Barcelona habría que establecer la sede en Reus, con objeto de no convertir Barcelona en una ciudad donde, dentro de nada, los progresistas quieran descentralizarla.

Con un Senado en Reus, los del CDR -que últimamente los veo como desganados y poco activos- cada semana que haya pleno del Senado podrán montar bonitas y brillantes manifestaciones, en las que gritarán a los senadores que entren y salgan lo de “¡Puta España!”, adjetivo que les aliviará de días tan dolorosos como el de mañana, 12 de octubre.

Pero esta idea, brillante y progresista, de vaciar Madrid se queda tan corta que no ha acometido lo más importante de la cuestión, que no es otra que descentralizar los 21 ministerios, con lo que habrá que repartir 21 ministerios en 17 autonomías.

El Ministerio de Interior convendría trasladarlo al País Vasco, sí en Vitoria, pero para descentralizar en serio y ser coherentes, la Dirección General de Policía podría instalarse en Bilbao, y la Dirección General de la Guardia Civil en San Sebastián. ¡Toma Descentralización! Marlaska, que ya ha residido en el País Vasco, cuando era un juez honorable, estará encantado. Desde luego el Ministerio de Defensa lo veo en Cádiz, a ver si con su presencia se termina con el problema de la droga en Algeciras, porque no hay peligro de que la Junta de Jefes de Estado Mayor comience las sesiones con un canuto. Transportes lo veo en Zaragoza, cruce de tantos caminos, mejor dicho, en Calatayud, y no hay duda de que el Ministerio de Trabajo tendría que residir en Santa Cruz de Tenerife donde alcanzan el mayor porcentaje de parados de España y de la Unión Europea: más de un 25%. Los albos y níveos vestidos de la actual ministra de Trabajo lucirán mucho en las islas. Ya saben: la diferencia entre los malvados y los tontos contemporáneo es que los tontos no descansa nunca".

