Luis del Val: "Ha debido existir un Big Bang en el espacio político"

En España los acontecimientos se suelen acumular, y hete aquí que ayer mismo comenzó la campaña electoral y, dentro de unas horas, desaparecerán las mascarillas. Sí, ya sé que no comenzó oficialmente la campaña, pero la aparición en carne mortal de Pedro I, El Mentiroso, en los estudios de Antena 3, y sus definiciones, tuvieron todos los componentes de que ya ha comenzado la campaña, aunque sea de una manera oficiosa.

Si Alberto Garzón enterró al PC en la coalición de Unidos Podemas, ayer, el candidato del PSOE para las próximas generales elaboró un rito funerario elusivo que consiste en llamarle a Unidos Podemas, o como se diga, el espacio de Yolanda Díaz. El término espacio puede aplicarse a toda la materia existente en el cosmos, o a la porción que queda entre la mesilla de noche y la pared, y donde podemos dejar el periódico. Quiero decir que cuando Pedro I, El Mentiroso, se refiere al espacio de Yolanda Díaz, no sabemos si se refiere al espacio que queda entre la melena y su mejilla o, se refiere a toda la materia existente alrededor de doña Yolanda, sean cosas, personas, materia líquida o gaseosa. Allí queda inserto Unidos Podemas, que es parte del espacio cósmico.

Eso sí, ha debido existir un Big Bang en el espacio político español, y la extrema izquierda pasa a llamarse izquierda, y la izquierda, que estaba representada por el PSOE, se llama ahora centro. A ver si os lo aprendéis queridos niños, que esto es de ayer, y habrá que repetirlo para entre en vuestras cabezas. Y a ver si os entra que en la mayor parte de los países de la Unión Europea, que han bajado los impuestos, están ya sin servicios sociales, sin ayudas y pronto sin pensiones, y no como aquí que gracias a Pedro I, El Mentiroso, los impuestos no se bajan para que no nos suceda lo que les pasa a los pobres, alemanes, franceses, daneses, etcétera.,

Ah! Y lo de las mascarillas en el interior de las empresas se deja al comité de empresa que, como todo el mundo sabe, está repleto de técnicos en epidemias y mascarillas. Tanto en Zara como en El Corte Inglés o en Porcelanosa, todo el mundo sabe que no se puede pertenecer al Comité de Empresa, sin un acreditado título de experto en mascarillas. ¡No me explico, con la suerte que tenemos, de que nos estemos quejando todo el día!