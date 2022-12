Luis del Val: “No concibo que se pudiera celebrar la Navidad sin la ceremonia previa e ineludible del sorteo"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" del tradicional sorteo de la Lotería de Navidad que se celebra este jueves día 22 de diciembre:

Una de las hadas buenas de este programa es María Luisa Núñez, y el otro día me avisó de que mañana no habría comentario, porque se celebraba el sorteo de la Lotería Nacional. Y, claro, se me cayeron todas las navidades encima, porque cuando ya tienes cierta edad, o sea, mucha edad, la Navidad que vas a vivir viene acompañada de las decenas y decenas de navidades anteriores. Y, en todas, incluida ésta, el cohete anunciador es esa especie de cantinela de los niños de San Ildefonso, que llega a mis oídos como el preludio de la sinfonía de estos días agridulces, tan cargados de esperanzas como de recuerdos. De la misma manera que a mí no me parece que sea año nuevo hasta que no escucho a la Filarmónica de Viena interpretar “Periódicos de la mañana”, “El murciélago”, o el litúrgico “Danubio Azul”, tampoco concibo que se pudieran celebrar las Navidades sin la ceremonia previa e ineludible del sorteo.

Era el primer día de vacaciones, y me levantaba tarde, cuando la murga de los números ya se escuchaba por el aparato de radio, que presidía el humilde comedor, desplazado por un belén que ocupaba toda la superficie del trinchante. Por cierto, todos los días, mi madre y yo, acercábamos los Reyes Magos unos milímetros hacia el portal, calculando que el día 5, por la noche, mientras yo soñaba inquieto con la carta que había escrito, llegarían a estar junto al Niño.Vas a una boda y no se te agolpan las bodas de las que has sido testigo, pero la Navidad es como un polvorón que convierte el tiempo en un pequeño y apelotonado paquete de años, y no es la magdalena de Proust, es la figura de un padre que sólo fumaba un pitillo el día de Nochebuena; eres tú, recién casado, que observas a los suegros con entusiasmo por aprendértelos; y son tus hijos, soñando bicicletas o patines o muñecas, esos hijos que ya tienen los suyos propios, y que te recuerdan que los calendarios son un tren lento, que terminará por arrollarte. Mañana, me levantaré algo más tarde y, mientras desayuno en la cocina, enchufaré la radio para oír el sorteo, y, sobre todo, para escuchar esa música que huele a infancia y a familia, a ilusiones que envuelven ausencias, a un caramelo de dulce tristeza, y a la promesa que lleva consigo toda inauguración.

