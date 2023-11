Luis del Val: "La cara de Bolaños indica que los 15.000 millones que acababa de regalar no los va a pagar él"

En el Campeonato Nacional de Saqueo, va ganando el inhabilitado y ex-preso, Oriol Junqueras, y, de momento, queda segundo, el Cobarde Prófugo, por lo que ayer hubo una prórroga en el partido. A mí me complace el ambiente, porque ya hemos dejado de lado la lírica, o sea, la nación, el sentimiento, las emociones, el temblor de cantar “Els segadors” por tíos que no han segado en su puñetera vida, y nos hemos centrado en lo importante, o sea, en el dinero.

La risueña cara de Bolaños, indica que los 15.000 millones de euros, que acababa de regalar, no los va a pagar él. De lo que no me he podido enterar es si le requisaron, al tío Gilito de los 15.000 millones, el teléfono móvil, como en la anterior ocasión que visitó Barcelona, porque, en aquel viaje, al Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Histórica, Excelentísimo señor don Félix Bolaños García, le ordenaron, antes de entrar a la reunión, que se sacara el teléfono móvil del bolsillo, y lo entregara.

Y lo entregó. Por el bien de España, claro. Ahora, por el bien de España, a los gobiernos autonómicos que no despilfarran el dinero, les van a dejar todavía con menos dinero, porque hay que sostener las embajadas por todo el mundo que tiene la futura Republiqueta Catalana, los viajes hasta Bélgica de militantes de Junts, pelotilleros de guardia y demás familia, y, en fin, los múltiples chiringuitos en los que hay que pagar nóminas, porque lo más curioso de estos revolucionarios es que hacen la revolución cobrando un sueldo, pagado por los contribuyentes del resto de España a los que, luego, nos saqueará el Gobierno.

Ayer, por cierto, el inhabilitado Junqueras se quedó con todo el tendido de vías férreas que hay en Cataluña, pagadas por varias generaciones, y sospecho que el Cobarde Prófugo no se va a conformar con menos que con quedarse con el aeropuerto del Prat. ¡Ah! Y, en los vuelos internacionales, los servicios de aduana lo ejerzan los mozos de escuadra, y, a ser posible, que pongan de jefe a uno como aquel tan simpático que tocaba la guitarra en las fiestas del president.

Desde luego, si el Cobarde Prófugo no le saca a Pedro I, el Mentiroso, el aeropuerto del Prat, le moja la oreja el inhabilitado Junqueras, y, si pierde el Campeonato Nacional de Saqueo a España, vaya ridículo de tanto ruido sin nueces.