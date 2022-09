Luis del Val: "Aunque no seamos tan valientes como el padre de Canet, debemos ir a esa manifestación"

Alguna vez, una mujer negra debe negarse a levantarse para cederle el asiento a un hombre blanco. Alguna vez, en cualquier empresa, en cualquier país, una persona, indignada por el avance del abuso y del autoritarismo cotidiano, debe decir basta, y dar un paso adelante. Alguna vez, ante la cobardía y el egoísmo de los políticos, un ciudadano se acerca a un tribunal para pedir Justicia y, sobre todo, para reclamar la libertad para su hija de cinco años, como este padre de Canet, sabiendo que caería sobre él la jauría de los cobardes, las maniobras del totalitarismo catalán que sueña, no con una República, sino con una dictadura nacionalista, y que, aun reconociéndole la Justicia sus derechos, el egoísmo interesado del presidente de un Gobierno de cínicos y serviles le volvería la espalda y le dejaría sólo en su lucha.

Alguna vez, entre la gente común, sale una persona digna que se niega a obedecer lo injusto, y arrostra el vacío, y los insultos y las amenazas de los cagones, que se esconden en las redes para amedrentar a quienes dan la cara. Y a este padre le mandaron un mensaje que decía que iban a preparar carne de niño castellano-hablante para guisar canelones. ¿Se puede ser más miserable? ¿Se imagina usted que recibiera una amenaza así, sabiendo que no puede proteger a su hija las 24 horas del día? Alguna vez, aunque no seamos tan valientes como este padre de Canet, debemos ir a esa manifestación, que no es solo una petición de una escuela para todos, sino un grito necesario contra este agobio, contra esta minoría de catalanes -sí minoría- que mienten diciendo que hablan en nombre de toda Cataluña, porque si te callas, si te quedas en casa, cualquier día harán con tus hijos lo que quieran ellos, y no lo que desees tú. El domingo estar en Barcelona será defender tu libertad y la de tus hijos.