Luis del Val: “Álvaro García Ortiz me parece perjudicial para la salud democrática”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE"en el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz:

He oído decir que cada siete años se regenera el hueso de la cadera, pero no me hagan caso, porque soy de letras. De todas formas, al cabo de siete años, algo se regenerará o degenerará en nosotros, conclusión a la que he llegado al leer este párrafo, escrito por un fiscal hace siete años, en un diario español.

Escuchen: “Decir que los fiscales estamos preocupados por lo que ocurre en la Fiscalía General, en la Fiscalía Anticorrupción, es quedarse corto. El colectivo de 2.500 profesionales que, día a día, tratamos de ejercer lo mejor que sabemos y podemos nuestro complicado trabajo miramos con asombro, como si se tratara de una película o un telefilme barato, ajeno, lejano, el espectáculo que en directo, minuto a minuto, están reproduciendo los medios de comunicación”….

¿Y quién firma, hace siete años, y se arroga la representación de 2.500 fiscales españoles, que al parecer piensan exactamente igual que él? ¿Quién es el autor de este artículo, publicado en el diario El País, el 28 de abril de 2017? En efecto, son ustedes muy perspicaces, el alarmado fiscal que da la voz de alarma, y sabe que todos los fiscales de España están alarmadísimos, es precisamente el actual Fiscal General del Estado, Excelentísimo señor don Álvaro García Ortiz. Han pasado siete años. Entonces estaba de presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Ahora, por fortuna para el Excelentísimo señor don Álvaro García Ortiz, el presidente del Gobierno es Pedro I, El Mentiroso, quien nombró a dedo como Fiscala Generala de la Estada -según la gramática de las tontas contemporáneas- a doña María Dolores Delgado García, quien, a su vez nombró a don Álvaro García Ortiz. Bueno, pues después de siete años, no sé si para los 2500 fiscales, pero para más de dos mil, el protagonista del telefilme barato que miran los fiscales con asombro, esta muestra de prepotencia y servilismo gubernamental, el gran protagonista del espectáculo es el actual Fiscal General del Estado, Excelentísimo señor don Álvaro García Ortiz, aunque a mí -si todavía se respeta el derecho de opinión- no me parece excelentísimo, ni excelente, ni bueno, ni regular, sino más bien perjudicial para la salud democrática. Y, dentro de siete años, si vivo, no creo que cambie de opinión. No tengo la asombrosa facilidad de don Álvaro.





