Luis del Val: "No sé si Sánchez pasará a la historia como El Mentiroso o el Gran Pacificador"

Debo reconocer que Pedro I, El Mentiroso, tenía razón, cuando decía que todo aquello que nos escandalizaba iba a servir para pacificar Cataluña. Y nos escandalizamos de convertir el delito de sedición en una gamberrada de despedida de soltero, y de que malversar, o sea, robar dinero del contribuyente para causas políticas, fuera casi un derecho, pero los resultados están a la vista.

En su discurso de Navidad, el muy honorable presidente de la Generalidad, don Pietro Aragonés anunció que iba a preparar el referendum de la escisión de Cataluña el próximo lunes, día dos. Bueno, no dijo exactamente la fecha, sino que el año 2023 iba a ser el año de preparación del referendum, y como 2023 comienza el uno, pero es festivo, me imagino que don Pietro comenzará a trabajar el lunes en tan ambicionado proyecto.

La pacificación es un hecho constatado, porque don Pietro Aragonés anunció que se iba a llevar a cabo un procedimiento que está prohibido por la Constitución vigente, sin un mal gesto, sin una expresión maleducada, sin ninguna malicia. Anunció la perpetración del delito -que ya no es delitos, sino gamberrada- con una serenidad y una corrección incuestionable. He podido acceder al vídeo para comprobarlo, y escuchas lo de que 2023 va a ser el año del referendum y se nota la labor impresionante de pacificación del otro Pedro, Pedro I, El Mentiroso. El muy honorable no hizo ninguna mención de que seis mil empresas tienen el domicilio fiscal fuera de Cataluña, y de que el turismo de los españoles de interior hacia Cataluña haya descendido un 33%. Claro que, ahora no van, porque no son independientes, pero en cuanto haya que entrar con pasaporte para ir a Salou o a Baqueira Beret, habrá filas ingentes. ¡Ah! Y siguiendo con esta deslumbrante pacificación, la deuda de cerca de 80.000 millones de euros contraída por la Generalidad deberíamos hacernos cargo de ella. O sea, todo el dinero que la Unión Europea ha concedido a España hasta 2026, que se lo lleve don Pietro Aragonés para concluir esta deslumbrante pacificación, asombro del mundo. Tengo una duda: no sé si Sánchez pasará a la historia como El Mentiroso o el Gran Pacificador.