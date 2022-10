Del Val, ante la veda a pescar merluza: "Hay crueldad al enviar a los pescadores al paro y la desesperación"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de Herrera en COPE en las medidas de la Unión Europea de congelar las capturas pesqueras que van a llevar al paro a muchos pescadores españoles:

"En España, los pescadores sólo son noticias cuando son protagonistas de alguna mala noticia. Un naufragio, un temporal, el mar que cobra su tributo en vidas de pescadores. Estos días es memos trágico, pero puede ser dramático para unos 4.000 pescadores españoles que se pueden quedar sin trabajo, si las previsiones de veda de la Unión Europea siguen adelante. Por razones periodísticas he estado en un par de ocasiones en un barco pesquero. Trabajo duro, muy duro. Aquí las forofas de la igualdad de género deben mirar hacia otro lado, y no reivindicar puestos de trabajo para las mujeres. Mejor que no lo hagan. En cualquier estación del año, el mar, de noche, no es un sitio en el que abunde la comodidad.

Es cierto que es necesario poner frenos a la extracción, ni siquiera por romanticismo ecologista, sino por simple egoísmo, porque no podemos esquilmar el océano y eso redunda en nuestro propio beneficio. Pero también es verdad comprobada que, desde los despachos de Bruselas, se tiene una idea de la ecología más literaria que pragmática, y prueba de ello es que las decisiones de prohibición de faenar, se basan en informes no muy acreditados y en reglamentos que fueron superados. Los datos científicos fiables no estarán disponibles hasta el mes de noviembre. Simplemente ese hecho objetivo debería haber detenido a la Comisión que está dispuesta a que las prohibiciones se comiencen a ejecutar a partir de este octubre. Si, luego, los datos científicos no coinciden con las cuentas del comisario, al comisario no le sucederá nada por haber tratado con mayor amabilidad a las merluzas que a los pescadores.

Y cuando un comisario de la Unión Europea, fundadamente sospechoso de pertenecer a la ideología de los verdes, actúa con ese desprecio al rigor, hay que temerse lo peor. Debemos reconocer que el ministro Luis Planas está llevando a cabo, en solitario, grandes esfuerzos por intentar que se revise la decisión, pero el problema no es fácil, tiene una complicada solución en los tribunales y, cuando llegue la solución, si llega, el patrón del barco y los pescadores ya habrán abandonado su actividad. Es muy importante la supervivencia de las merluzas, por supuesto, pero habrá que acordarse de la crueldad de enviar a los pescadores al paro y a la desesperación".