Luis del Val: "Si gana usted más de 21.000 euros al año ya es rico según la ministra Robin Hood"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de Herrera en COPE en las nuevas medidas fiscales anunciadas por la ministra de Hacienda María Jesús Montero:

"La Dictadura ensanchó la clase media, y eso hizo posible la Transición. Esa clase media fue la que atrajo a la Renault a Valladolid, y a la Ford a Valencia. Amplia clase media y seguridad jurídica fueron los pilares del crecimiento económico de España. Eso sí, si eras del Partido Comunista ibas a la cárcel. Esta cofradía que desprecia la Transición y nos gobierna desprecia también a la clase media, y va creando inseguridad jurídica, que hará huir a los grandes capitales y empobrecerá a una clase en la que, hasta ahora, nos incluíamos la mayoría. Digo hasta ahora, porque un porcentaje ya ha descendido a niveles proletarios.

De la clase media salieron siempre los revolucionarios, desde Carlos Marx a Lenin, desde Fidel Castro al Che Guevara. La clase media es despreciada por los revolucionarios, porque no sale a manifestarse por las calles, y es que trabaja bastante para poder pagar la hipoteca, y la letra del coche, y dedica tiempo a la educación de sus hijos.

Y es clase media el modesto dueño de la mercería del barrio, y el párroco, y el secretario provincial de Comisiones Obreras, y los suboficiales y oficiales del Ejército, y el fundador de esa fontanería que llegó a tener dos empleados, y queda sólo con uno por la crisis. Y a esos va la dentellada de la subida fiscal encubierta, mientras la veleta de las opiniones fiscales, la ministra de Hacienda, Robin Hood, dice que va a robar a los ricos para dárselo a los pobres. Por cierto, si gana usted más de 21.000 euros al año ya es rico, según la charlatanería gubernamental.

Es verdad que la clase media no suele votar populista, salvo que la arrinconen, pero se equivocan los aprendices de brujo si creen que su política de fabricar pobres y hundir la economía les va a proporcionar votos. ¿Y saben por qué? Porque hay un populismo de derechas, que son los que votan a Le Pen en Francia y a Meloni en Italia. Sus votantes no son clase media, ni ricos, son -en su mayoría- trabajadores cabreados, y descendidos de la clase media que están hartos. Menos mal, que el homenaje que se prepara en forma de documental, donde veremos a Pedro I, El Mentiroso, desayunar en Moncloa, lo neutralizará todo. Vuelvo a insistir en el título: “Pedro, ese hombre”. El de “Franco, ese hombre” gustó mucho y, mira, no era obligatorio ir al cine a verlo. Fue un gran detalle".