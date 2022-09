Luis del Val: "Admiro al padre del niño de Canet, el que ahora vuelve a rebelarse"

Albergo muchos miedos, pero el miedo que me produce más miedo es el miedo a ser cobarde. Porque los he visto, porque los conozco, porque he sido testigo de sus traiciones y de sus vilezas, que cuando bajas el primer peldaño de la cobardía ya es difícil volver a subir al rellano de la dignidad. Por eso, admiro al padre del niño de Canet,el que mostró el coraje de reclamar el derecho de su hijo a estudiar en español. El que ahora vuelve a rebelarse, ante la cobardía de los profesores, ante el totalitarismo del consejero, ante el encogimiento del Gobierno de España, que necesita los votos de los cobardes totalitarios. Tan cobardes, que negociaron con los servicios secretos del tirano Putin, en contra de los intereses de la mayoría de los catalanes que viven en Cataluña y no son separatistas, y de la totalidad de los españoles. Por eso les desprecio. Desprecio al Prófugo que huyó como un ratero y sólo puede ser caudillo de cobardes.

Desprecio a los cobardes que, amparándose en el anonimato de Internet insultan, y atacan en manada al valiente padre del niño de Canet. Desprecio a los vecinos totalitarios de Valencia que han puesto en la calle a una profesora de trompa, que lleva ejerciendo su magisterio durante treinta año, y ahora, a esa profesora de música la despachan, porque no ha aprobado el curso de valenciano catalán. La música, el arte más universal, el que no necesita de traducciones, el que por el sonido sin palabras llega hasta el alma, resulta que los totalitarios valencianos aborregados por Puig, lo convierten en un requisito indispensable.

Y no podemos permanecer estáticos. En Ucrania, un abundante puñado de valientes está muriendo, y evita que el totalitarismo de Putin se extienda por Europa y nos arrebate las libertades. Y aquí, ante el atropello a los jueces, al sentido común, al derecho y a la libertad, no movemos un dedo para evitarnos que un cobarde totalitario sospeche de nosotros. Y, si seguimos actuando así, poco a poco, pasaremos a formar parte de este aborregado rebaño de cobardes, que se escudan en su poder, en su despotismo para oprimir y machacar. Y se reirán de nosotros, porque ellos al menos, son cobardes y totalitarios con nómina. Y nosotros, ni siquiera podremos dar clases de música, si no hablamos lo que ellos nos ordenen.