Del Val, a los jefes de prensa de los grupos del Congreso: "Que poca vergüenza pedir que vuelva la censura"

"Es pintoresco que los jefes de Prensa de los grupos Parlamentarios aboguen por el fin de la libertad de Prensa.Pintoresco, pero no inusual. Josef Mengele era un medico alemán, se afilió a las SS en 1938 y, en lugar de emplear sus conocimientos médicos en aliviar el dolor y salvar la vida de sus compatriotas que resultaban heridos en el frente, se dedicó a torturar a seres vivos y experimentar con ellos en los campos de concentración. Como eran judíos, no pasaba nada. Los periodistas-mengeles del Congreso, los jefes de Prensa, actúan con parecida coherencia y solicitan que no se deje entrar a los periodistas que trabajen en medios de comunicación no afines con sus partidos. Como suponen que son de derechas, es decir, según ellos fascistas, pues les parecen lo mismo que a Mengele le parecían los judíos que seleccionaba para que fueran a la cámara de gas.

Naturalmente no se trata de la muerte física, sino de la civil, envuelta en retórica de que “no están a la altura del decoro de la Cámara”. Cuando los jefes de Prensa se refieren al decoro de la Cámara, me imagino que se están refiriendo a la exquisita ironía de parlamentarios como Rufián, ese estilo ciceroniano que conduce a las cimas de la oratoria, esa finura intelectual que es sólo una abertura donde se asoman sus grandes dotes de ensayista y pensador. Desde luego, estoy convencido de que ningún periodista ha alcanzado esas cotas de decoro que han logrado los rufianes que se sientan en el hemiciclo. Y es que empiezas desenterrando a Franco y, ya, desentierras la censura, ese gran avance en el camino hacia la dictadura, esta vez la del proletariado.

Me parece que los periodistas-mengeles, obedeciendo pastueñamente a sus jefes, no les han advertido de que, mucho más eficaz que ponerle una mordaza al periodista de un medio, es ponerle la mordaza al medio y cerrarlo. Con no dejar entrar al periodista de ABC o de la COPE, o de otro medio, no consiguen nada, porque habrá otras voces y otras plumas críticas. La solución es cerrar el ABC y la COPE, y muerto el perro se acabó la rabia. Pero, claro, les queda todavía algo de pudor, un raro resquicio de vergüenza, porque hay que tener muy poca vergüenza, y una deontología profesional miserable, para pedir que vuelva la censura".

