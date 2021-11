Luis del Val: "Lo que no nos dicen en la COP26: menos comodidades y más pobreza a repartir"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la 26ª Conferencia del Clima de Naciones Unidas COP26:

"Es la primera ocasión en la que he visto al actual presidente del Gobierno -Gobierno de España, como dicen lo anuncios que pagamos todos- relajado, suelto, seguro de sí mismo. En otras reuniones internacionales le hemos visto envarado, rígido, pero aquí con lo del cambio climático, se le notaba que se encontraba a gusto, y es la tranquilidad que proporciona estar entre compañeros, la complicidad de los colegas, porque allí casi todos iban a mentir. Mentían en lo que van a invertir, como nuestro Pedro Sánchez; mentían en los plazos; exageraban como Guterres, que a sus años parecía querer imitar a Greta, y todos, todos, ocultaban esa verdad que no se les dice a los votantes, y es que las medidas a tomar significan menor confort, menos comodidades y más pobreza a repartir, sobre todo en las clases medias.

Y para terminar este largo fin de semana, que ha llegado hasta el martes, otro detalle que indica la ignorancia y banalidad de esta sociedad que ha preferido sustituir el recuerdo a los muertos por la cuchufleta y el disfraz, y es la queja por la lluvia, la incomodidad de no poder usar las terrazas, de no viajar, la maldita lluvia que nos impide divertirnos. Esta maldita lluvia es la bendita lluvia que permite sembrar. La arcilla no es granito, pero llevaba tantas semana sin llover que era imposible la siembra, porque la reja del arado casi rebota en la tierra reseca y, además, la semilla del trigo necesita receptáculos húmedos para germinar. Sembrar en otoño y segar en verano es el principio que nos permite acceder al pan nuestro de cada día, aunque los urbanícolas muestren gran preocupación por el cambio climático, pero parecen creer que el pan se fabrica como los tornillos o las botellas. ¿Se acuerdan de que hace muy poco estábamos casi todos hablando de la España vacía, y de lo que había que hacer para evitar sus problemas? Pues ahora, por favor, no molesten, que estamos salvando el planeta, y vamos a hacer esto y lo otro, y no le decimos a nadie que habrá que ducharse alguna vez con agua fría, y renunciar al coche, y comer de otra manera, y a más de un viaje en avión, no nos distraigan que estamos mintiendo con la misma facilidad con la que hemos olvidado que la maldita lluvia que nos estropea el fin de semana es la que nos trae una hogaza de pan".

