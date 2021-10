Luis del Val, a Pablo Casado: "En su mano está demostrar un liderazgo de altura y amplios matices"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en en las nuevas disputas internas en el PP entre Ayuso y la dirección nacional:

"En todos los colectivos humanos hay mayoría de mediocres, por pura razón estadística, pero en los partidos políticos el porcentaje aumenta. El mayor problema de que en un partido político te encuentres cuatro o seis medianías frente a un inteligente es que la mediocridad se convierte en un factor influyente.

Sucede en todos los partidos y le está pasando al PP. El mediocre, además, tiene como objetivo no permitir que nadie excelente destaquepara que su mediocridad quede a salvo y no se note. De ahí que para un mediocre del PP el contrincante sea el socialista, pero el enemigo auténtico es el colega del PP que muestra claros indicios de no ser mediocre. Y es que el mediocre no tiene como objetivo ganar unas elecciones, sino mantener su influencia en el partido y si, para ello, no se ganan las elecciones, le da igual porque su objetivo es no perder su estatus. Sólo así se explica que, sintiendo el viento de popa según las encuestas, el mariachi de mediocres del PP plantee batallas internas y, en lugar de poner la mirada en las elecciones, se pase el día en barrocas conspiraciones que, en cuanto salten a la calle, será como si dieran un golpe de timón y, en lugar de aprovechar el viento de popa, se pusieran a recibirlo de proa.

A Pablo Casado parece no importarle la conspiración de los mediocres contra Isabel Díaz Ayuso, porque no se manifiesta, o bien le parece que no tiene interés. Desde luego, si los mediocres triunfan, Pablo Casado seguirá siendo el líder del PP, por supuesto, pero será el líder de los mediocres, esos que aplauden con brío el liderazgo, y que son los primeros en aplaudir al aspirante con posibilidades; esos mismos que condenaron a Cayetana Alvarez de Toledo al ostracismo, porque cada vez que ella hablaba les ponía en evidencia; esos que se olvidan de que un partido político es un medio para alcanzar el poder y servir a su país, no una empresa en la que conspirar y cobrar un sueldo de diputado o de lo que sea. Y Pablo Casado tiene la oportunidad de permitir que los mediocres consigan su propósito de afianzarse todavía más en el PP, o la de no olvidar que un partido no es un fin, sino un medio. En su mano está demostrar un liderazgo de altura y amplios matices, con votantes muy diferentes, o presentarse como el gran líder, pero el gran líder de los mediocres de su propio partido".

