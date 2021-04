Del Val: "La libertad es tener trabajo y con trabajo, y sin miedo a la necesidad, poder votar a quien quiera"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en los malos datos del paro:

Vídeo

"Ya sabemos que la pandemia es al empleo como la humedad a las galletas. Y que las cifras del paro, que acabamos de escuchar no son demasiado sosegantes, y serían aterradoras, si añadimos que los Erte son pan para hoy y hambre para mañana. Coincide, además, que hoy comienza la campaña de la renta, lo que nos recuerda queel dinero de los Erte no proviene de la cuenta corriente del señor Sánchez, sino de los impuestos que pagamos los contribuyentes, que también sirven para abonar el sueldo del ministro de Interior, el que no dimitepara que no se nos olvide su indignidad.

Ante esta situación, aunque es difícil, habría que pedir a este Gobierno que no insista en la mentira, que no nos anuncie que esto ya ha pasado o que es un constipado sin importancia; que no nos hable de progresismo, porque lo más progresista es la libertad, y la libertad se adquiere cuando tienes un empleo, y entonces, como tienes ingresos, puedes decidir si vas al cine o te quedas en casa a leer; si te arriesgas con una hipoteca o no; si de acuerdo con tu pareja te embarcas en la esperanzadora aventura de aguardar la llegada de un niño o si invitas a cenar a unos amigos. Y si no tienes empleo, si te encuentras sin trabajo, por muy progresista que te sientas, estás en la esclavitud de depender del subsidio, y no te atreves a salir de casa, no sea que las amigas te metan en un bar o en una cafetería donde no podrás ni siquiera pagar una ronda. Esa es la libertad. Tener trabajo. Y con trabajo, y sin miedo a la necesidad, poder votar a quien quiera, porque si estoy sin un empleo, sin ingresos, la frustración me llevará a la rabia, y de la rabia iré a la desesperación.

Dejen de mentirnos, por favor. Dejen de escupir a la inteligencia que todavía alberga nuestro cerebro de personas adultas. Y muevan el culo para poner los cimientos de la creación de empleo. Y empleo improductivo lo pueden crear ustedes para cuatro amiguetes, aunque no tengan preparación, pero el empleo productivo, el de verdad, lo crean los empresarios. No les ponga palos en las ruedas. En esta hora no nos importa si, hace ochenta años, fusilaban más los rojos o los azules. Y el progresismo de verdad es tener empleo, porque con él llega la libertad. La libertad de poder salir a la calle con ilusión y sin miedo".

Audio

