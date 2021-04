Dudas sobre la Renta en 2021: "¿Qué trabajadores en ERTE no tienen que hacer la declaración?"

José María Mollinedo, secretario general de Gestha (sindicato de técnicos de Hacienda), ha resuelto en los micrófonos de COPE Canarias algunas de las principales dudas que se presentan este año ante la apertura de la campaña para presentar la declaración de la Renta. Con la llegada de la pandemia, el cero turístico, el perjuicio en la economía y los ERTE son muchos los trabajadores que se exponen a unas nuevas condiciones de cara a la declaración.

¿Cuenta el ERTE como otro pagador?

Una de las preguntas más repetidas es si el Servicio Estatal Público de Empleo, entidad que abona los ERTE a los trabajadores, contará de cara a la declaración de la Renta como un segundo pagador. José María Mollinedo ha explicado que sí.“Las prestaciones que ha pagado el SEPE sustituyen a las nóminas que pagaban las empresas, por lo que son dos pagadores”.

El secretario general de Gestha asegura que si se suspende el contrato de trabajo por la empresa y se comienza a pagar una prestación se está cobrando una cantidad por personas distintas. “Antes lo pagaba una empresa privada y ahora una pública, son entidades distintas”.

¿Por qué no se ha hecho una excepción con los ERTE?

El año 2020 se cerraba con 755.613 trabajadores en ERTE, la mayoría de ellos por causas derivadas de la pandemia del coronavirus. Por ello, muchos trabajadores esperaban que las condiciones en Hacienda se modificaran de cara a esta declaración que afectará a miles de trabajadores.

Mollinedo aclara que “sería discriminatorio” que se eliminara la delimitación de que, si tienes dos pagadores, a partir de 14.000 euros, estás obligado a presentar la declaración. “Una persona que ha trabajado todo el año para una empresa y gana 21.000€ ha pagado todo el año sus impuestos a través de las retenciones, una persona que ha entrado en el ERTE y que puede haber percibido la misma cantidad no ha pagado la misma cantidad de impuestos”.

¿Por qué me podría salir a pagar este año?

Mollinero ha explicado que un trabajador en ERTE recibe la prestación íntegra, dado que el SEPE al ingresar cantidades bajas no está obligado a realizar ninguna retención. “No es que el SEPE esté exento de realizar retenciones, sino que las cantidades que ingresa son muy bajas”.

Por esta razón, trabajadores que en otras ocasiones no han tenido que pagar este año tendrán que hacerlo al no haberles retenido las cantidades necesarias mes a mes para pagar los impuestos de Hacienda. “Las retenciones se pagan mes a mes con las retenciones, si no te han retenido tendrás que pagar al final”.

¿Si mi sueldo y mi prestación son muy bajos, me saldrá a pagar?

El secretario general de Gestha ha mandado un mensaje tranquilizador a la población, “con ingresos bajos, aunque tengas dos pagadores la cantidad a pagar será muy baja o no tendrás que pagar”. Mollinero señala que un trabajador con un salario mileurista, con un cónyuge y dos hijos, probablemente no tendrá que pagar. Además, a esto se suman las circunstancias únicas de cada trabajador.

José María Mollinedo asegura que no es la primera vez que se produce esta incertidumbre, ya que en la anterior crisis económica muchas personas se encontraron en esta situación al tener dos pagadores: la empresa y la prestación por desempleo.

“En el caso de que le resulte a ingresar se ha propuesto que se realice el pago en 6 meses sin intereses”. El secretario general de Gestha advierte que se deben estudiar las circunstancias de cada trabajador.