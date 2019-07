Luis del Val: "En la España de las Maravillas, vamos a celebrar la Investidura de la No Investidura"

De la misma manera que en “Alicia en el País de las Maravillas” existía el Día del NO Cumpleaños, aquí, en la España de las Maravillas, vamos a celebrar la Investidura de la No Investidura, que se celebrará el día 22 de julio, lo cual me supone una enorme contrariedad, porque me va a pillar de vacaciones. ¡Qué disgusto! Como se pueden imaginar me voy a pasar todo el día de hoy llevando a cabo gestiones para cambiar billetes de avión, cancelar reservas de hoteles, y tratando de convencer a mi mujer que no comprende mi disgusto. Me imagino que hoy, todas las agencias de viajes estarán asustadas, porque no creo que haya ningún español que se vaya a marchar tranquilamente de vacaciones estando fijada la fecha del Día de la No Investidura para el 22 de julio.

A mí me hubiera parecido más bonito celebrar el día de la NO Investidura, el 24, víspera de Santiago Apóstol, Santiago y cierra España, un homenaje a VOX, que pensando en España está maniobrando de manera tan hábil que las próximas elecciones le van a pillar un poco después del día de difuntos, que puede no ser una metáfora, sino el resultado de la incomprensión de los votantes de VOX, que puede que no lleguen a entender esa deslumbrante habilidad para proporcionarles alcaldías y autonomías a las izquierdas.

Tampoco decae la habilidad escrupulosa de Ciudadanos que, en Navarra, incluso rechaza unirse con el PP para oponerse a Bildu, en una exhibición de dengues y remilgos, que no superaría una adolescente con las hormonas en la cota más alta de los melindres. A Ciudadanos ya sólo les falta llegar a lo de “sexo no, por favor, somos británicos”. Y hablando de británicos, la fotografía de ABC, donde los europarlamentarios de Reino Unido, partidarios del Brexit, se vuelven de espalda al sonar el himno de la Unión Europea, corrobora que la grosería se lleva mucho esta temporada. Los hooligans son bastante gamberros, pero en los campos de fútbol respetan los himnos nacionales. Los parlamentarios británicos, no. El nacionalismo, cuando se inflama produce grandes destrozos en el cerebro. Ahí tienes al presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, que va a negarse a contestar preguntas en castellano.

Bueno, pues en Inglaterra, la enseñanza del francés y del alemán ha caído un 30% mientras sigue aumentando la enseñanza del español, que, en diez años, será la lengua más estudiada en el Reino Unido. Por favor, que no se entere el tonto contemporáneo que preside a los empresarios de Barcelona, no se vaya a hacer daño del disgusto en un pie, porque la cabeza ya la tiene irrecuperable. Y, si algún empresario con seny tiene tiempo, que le diga que, como a los consumidores españoles les dé por aplicar las mismas exigencias idiomáticas, podrían derrumbarse las ventas.

Pero lo importante es el Día de la No Investidura. Y, por favor, por favor, que la repetición de las elecciones sea durante Navidades, a ver si nos pilla también de vacaciones. Siempre podría emplearse como excusa para justificar la presumible mayor abstención desde que se recompuso la Democracia.