Del Val: “En tres meses vendrán los escalofríos por la tiritera que nos entrará al ver la factura del gas"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" la práctica que llevan a cabo otros países en cuanto al IVA del gas, mientras en España se sigue manteniendo al 21%:

Confieso que hay noticias que me dejan indiferente. Por ejemplo, ayer me enteré de que el Sol lleva trabajando como tal desde hace 4.760 millones de años, y que le quedan hasta la jubilación unos 11.000 millones de años, millón arriba, millón abajo, y reconozco que no he cambiado para nada mis modestos planes de vida. En cambio, me han afectado dos noticias. Una, que la alcaldesa de Barcelona ha ordenado suprimir el foie en las recepciones y banquetes del Ayuntamiento. La señora alcaldesa, con una persistencia que debemos reconocer, va convirtiendo Barcelona en otra ciudad distinta a la que conocimos, una ciudad campeona en número de okupas, y en el primer lugar en hurtos y robos callejeros. Para compensar, la señora alcaldesa quiere que los patos no coman demasiado, que es algo ineludible para que el hígado se les ponga graso, y de ahí salga el mejor foie. Si los patos comen a la carta, el foie será más caro y peor. Por cierto, una de las zonas de mayor producción de foie de España, con perdón, es Gerona, con lo que los patos de Gerona puede que vivan mejor, pero peligrarán cientos de puestos de trabajo. He pedido perdón al citar a España, porque en Gerona es posible que sean partidarios de fabricar foie, pero no son muy partidarios de España.

Y la otra noticia, que me ha llamado la atención, leída en ABC, es que en Alemania han rebajado el IVA sobre elgas al 7%, en los Países Bajos al 9%, Bélgica al 6%, y la República Checa y Polonia han quitado el IVA al gas. ¿Y España? Bien, gracias, nuestro gobierno progresista mantiene el 21% del IVA, con lo que cuanto más caro se pone el gas, más recauda el Gobierno, será por nuestro bien. No sé si se hablará de esto cuando se vote sobre las medidas de ahorro energético, pero en los otros países de las Unión Europea, más que hablar, lo quitan.

Aprovechen el calor, quéjense de las altas temperaturas de esta semana, que a la vuelta de tres meses vendrán los escalofríos: por la baja temperatura de la calefacción y por la tiritera que nos entrará al ver la factura del gas. Y el sol, como lleva haciendo desde hace millones de años, calentará bastante menos.





