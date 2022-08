Del Val: “Si has cometido algún delito, y no eres del PSOE, ni secesionista, no tendrás derecho al indulto"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en los indultos que ha llevado a cabo el Gobierno y los que está por conceder, como el que se espera de José Antonio Griñán tras la sentencia sobre los ERE:

Garantiza el artículo 14 de la Constitución Española que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna”. Bueno, pues nos hemos cargado el famoso artículo, y ya nos hemos dado cuenta de que no todos los españoles somos iguales ante la ley, porque si has cometido algún delito, y no eres del PSOE, ni secesionista, no tendrás derecho a que te concedan un indulto.

Se incumple el artículo 14 de la Constitución y, además, se establece que los españoles tampoco somos iguales ante los indultos, y depende de nuestra religión, opinión u otras circunstancias sociales, como por ejemplo, ser militante del PP.

Estas cosas, no preocupan demasiado al personal, porque como no eres judío, ni comunista, ni gitano, ni eres militante de un partido político -como pensaban los alemanes en los años treinta- nada malo te puede pasar. Pero estos destrozos van siempre a más, y, dentro de nada, se les va a exigir a los médicos algo que pertenece a su intimidad, y es que se inscriban en una lista negra, donde afirmen que están dispuestos a llevar a cabo abortos y eutanasias. Esta intromisión se parapeta en el efugio de que hay que prever quienes van llevar a cabo los abortos, pero a ningún profesor de Filosofía, se le exige que se inscriba en una lista donde declare si es creyente o ateo, ni a ningún pediatra se le pide que jure que no es pederasta, ni los jueces deben inscribirse en un lista donde conste si son de derechas o de izquierdas.

Este manoseo de la privacidad, esta indiferencia ante el incumplimiento de las leyes por parte del secesionismo catalán, que no acata las leyes del Supremo; que ha negociado con potencias extranjeras para apoyarse en un levantamiento contra el Estado; que sigue endeudándose para difundir en los países del exterior que España es una dictadura, son barbaridades que no suceden en ningún otro país de la UE, y que tienen un claro actor, pero también millones de cómplices: los mansos que aceptamos esta burla, esta discriminación, y que, con nuestro silencio, alentamos para que las barbaridades vayan a más y seremos cómplices de la mutilación de nuestra libertad. Y entonces, incluso estará prohibido protestar por una nueva ley que nos llevará a la cárcel. Ya sé que es verano. Pero no es una exageración por el calor: es la sombría realidad.