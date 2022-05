Del Val: “La parloteadora y charlatana ministra Montero, nos estafa, legalmente, pero lo hace”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la nueva ‘hazaña’ de la ministra de Hacienda María Jesús Montero:





Mientras estamos entretenidos en la Quincena del Espía y observamos cómo el Gobierno desprestigia los Servicios de Inteligencia del Estado para poder colocar al frente a un amigo de Pedro I, El Mentiroso, desde enero, otra amiga del Mentiroso, la ministra de Hacienda, ha llevado a cabo una estafa que afecta a millones de españoles.

Según el DRAE estafar se define como: “Pedir o sacar dinero o cosas de valor con artificios y engaños, y con ánimo de no pagar”. Pues bien, según publica Mercedes Serraller, en ‘Voz Populi’, la ministra de Hacienda ha autorizado a que se inflen artificialmente los precios de las viviendas. Por ejemplo, una vivienda que en el mercado real o como vivienda protegida está valorada en 350.000 euros, el ministerio de Hacienda lo tasa en casi 600.000 euros, y por esa cantidad tendrá el propietario que tributar. Hacienda ya sabe que es una estafa, y ofrece la posibilidad de recurrir a los tribunales, es decir, pagar a unos abogados que te defiendan, y pagar también a los abogados que te atacan, porque los abogados de Hacienda también los paga el contribuyente. Eso significa que de la estafa sólo podrán defenderse los más ricos, porque Hacienda, aunque sepa que no tiene razón, ante las sentencias en contra recurre, puesto que no le cuestan nada los abogados y si tiene que indemnizar, también la indemnización corre a cargo de los contribuyentes. Le sale gratis. A los que tienen dinero les cuesta recurrir, pero aguantan y terminan por recibir lo reclamado más intereses. Los más modestos pagan y callan.

La ministra autorizadora de una estafa tan injusta como autoritaria, que afecta a millones de modestos propietarios de su vivienda, no va a hacer nada por remediar este ataque, en medio de la campaña de la Renta. Es decir, que la ministra, con su denigrante actitud, está incitando a la defraudación fiscal como un elemento de defensa ante la persecución a los más débiles y de menor fortuna. La parloteadora y charlatana ministra de Hacienda, doña María Jesús Montero, nos estafa, legalmente, pero lo hace. O sea, si como aconsejaba Unamuno al que roba hay que llamarle ladrón y al que miente mentiroso, a doña María Jesús, si el disparate continua, podremos llamarla estafadora.

