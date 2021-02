Del Val: "Me ha llegado la carta que anuncia que con el aumento de la pensión en realidad podría cobrar menos"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de 'Herrera en COPE' en la carta que ha mandado el Ministerio de Seguridad Social a los pensionistas.

Ayer tuviste el privilegio de entrevistar al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pero yo he tenido la suerte de recibir una carta suya. Del propio ministro. Bueno, más bien es una circular, porque en el encabezamiento pone “Estimado señor o señora”, es decir, que el ministro ignora si soy chico o chica, pero a lo mejor es por esa Ley que está preparando la compañera del vicepresidente, que la pusieron de ministra, en la que uno lo decide por su cuenta. Y está firmada. Bueno, es una fotocopia, no se va a poner a firmar el ministro 9 millones de cartas, con las cosas que tendrá que hacer, sobre todo en Canarias, donde celebran casi todos los días el botellón de los cayucos, pateras y asimilados.

El caso es que el ministro se ha tomado la molestia de escribirme para informarme de que que mi media pensión ha aumentado en este mes de enero un 0,9%. Y no sólo eso, sino que doña María del Carmen Armesto González Rosón, que es directora general del señor ministro, me envía otra carta donde me dice la cuantía del aumento, y además muy explicado, porque está fijada la cantidad que cobré en diciembre y la que he cobrado en enero. Y estoy muy contento, porque me llega para tomarme un par de vinos y un pincho de tortilla a cuenta de la generosidad del señor ministro. Claro que la alegría dura poco en la casa de los pobres, como decía mi tía Pascualina, y siguiendo la indicación de “lea al dorso” de la directora general, me he puesto a leer y allí me he enterado de que, si la pensión está sujeta a retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta, podría ser posible que, en lugar de cobrar más durante este 2021, cobre menos que el año pasado. Bueno, pero el hecho de enviar 18 millones de folios a 9 millones de jubilados es un detalle, y, además, ayuda a facturar al director de Correos, amigo personal de Pedro Sánchez. Que es que este es un equipo de buena gente, ahí tienes a la pareja feliz de Galapagar, que han nombrado a la niñera alto cargo, que es este el país de las oportunidades, porque empiezas de niñera en el chalet de los Iglesias y no sabes dónde puedes llegar. Mejor le hubiera ido a Bárcenas con esta gente. Se mete Bárcenas en Neurona, y hoy habría rascacielos en Galapagar.