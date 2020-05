Del Val: “El indecente Simancas coloca a Madrid campeona de muertos, aunque esté en el cuarto puesto”

Hoy es San Isidro, Feria en Madrid, pero como comprenderán no estamos para fiestas. El Delegado del Gobierno, por ejemplo, para celebrar San Isidro va a mandar un fuerte dispositivo policial al barrio de Salamanca con objeto de vigilar un núcleo de presuntos delincuentes, que tocan las cacerolas en protesta del Gobierno de Pedro Sánchez, hasta aquí podríamos llegar. Los sufridos agentes, a los que el Delegado del Gobierno dejó sin guantes y sin mascarillas protectoras, ya no pedirán que se identifiquen los que lleven banderas en la mano, porque si ellos las llevan en el uniforme vendría a ser como si los guardias civiles, en los controles de alcoholemia, estuvieran bebiendo botellines de cerveza. No es porque lo dijéramos nosotros ayer, sino porque hasta los tontos contemporáneos suelen percatarse de las melonadas.

Persecución contra la presidenta de la Comunidad de Madrid

Hoy es San Isidro, pero en Madrid se siguen las pesquisas del hotel que la presidenta paga de su bolsillo, a un precio, me imagino que menor del habitual. Recuerdo que, en las Cortes Constituyentes, más de medio centenar de diputados nos alojábamos en el hotel Palace, y nos cobraban el equivalente a once euros, la cuarta parte de lo que cobraban a los demás clientes, pero no tuvimos el honor de aparecer en la portada de ningún diario.

Y lo recuerdo porque acabo de corregir las pruebas de un libro, 'Memoria y Olvido', que aparecerá cuando el ministro de Sanidad permita abrir a todas las librerías, como recuerdo que mi amigo Paco Santos, cuando construyó el Hotel Villarreal, frente al Palace y el Congreso de los Diputados, también hacía precio especial a algunos diputados o a Monserrat Caballé cuando se alojaba allí. Por cierto, en la persecución a Isabel Díaz Ayuso han disparado contra el empresario del hotel, que, por cierto, ha puesto algunas de sus instalaciones de Madrid y bastante dinero para ayudar a la lucha contra el coronavirus.

La acusación de Simancas a Díaz Ayuso

Hoy es San Isidro, pero Rafael Simancas, que siempre quiso ser presidente de la Comunidad, y nunca pudo, ha descubierto que la culpa del coronavirus la tiene el PP, por llevar gobernando tantos años, y que por eso Madrid es la primera en letalidad. Es una mentira, pero es tanto su amor por Madrid, que aunque esté en el cuarto puesto, la ha colocado como campeona de muertos, y además arriesgándose a comportarse como un indecente, que es como denominó el indecente vicepresidente del Gobierno a los que politizan a los muertos. Y le llamo indecente también al señor vicepresidente, porque él mismo ha dicho que se debe politizar el dolor.

Madrid no pasa a la Fase 1

Es San isidro en Madrid, pero no pasaremos a la fase uno, por criterios objetivos. Tan objetivos como los aplicados en Andalucía, donde sí han pasado todas las provincias gobernadas por el PSOE e Izquierda Unida, mientras Málaga y Granada, con alcaldes del PP, se han quedado en la fase 0. Pura objetividad sanitaria.

Hoy es San Isidro, pero no estamos para fiestas, porque anda un montón de gente buscando una pica donde clavar la cabeza de la presidenta de la Comunidad, después de cortársela. Por razones sanitarias, claro, por pura objetividad. No es nada personal, ni ideológico. Es porque cuanto más gobierno progresista haya en autonomías y ayuntamientos, más felices seremos en el paro y la subvención, en esos ERTES que, por ejemplo, llevan sin cobrar durante dos meses más de 300.000 españoles.