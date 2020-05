La manifestación del barrio de Salamanca: cacerolada con antidisturbios y sin distancia de seguridad

La calle Núñez de Balboa de Madrid ha sido el escenario, este jueves, de una nueva manifestación contraria a Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y el Gobierno. Desde las 20:00, y como viene siendo habitual en los últimos días, una multitud considerable de ciudadanos se ha echado a la calle en el Barrio de Salamanca de la capital. Eso sí, con un control policial mucho más notable e incluso presencia de los antidisturbios, que conminaban a los transeúntes a mitigar una indignación que, aun así, ha resultado descollante.

COPE ha sido testigo del enfado de muchos con la gestión de la crisis del coronavirus por parte de PSOE y Unidas Podemos. “Aparte de matarnos, nos están arruinando a todos los españoles. Una cacerolada no se puede prohibir. No me estoy manifestando, estoy dando un paseo”, nos declaraba enfervorizada una mujer.

“Es el responsable del 8-M y del origen y el resultado de la pandemia (Sánchez). Y eso lo sabe toda España. Este Gobierno tiene que parar su inoperancia”, confesaba, en la misma línea y con megáfono en mano, uno de los participantes más activos en las protestas.

“Los del año 68 somos nosotros ahora”

“Que te prohíban cantar el himno o llevar la bandera española… Esto es vergonzoso, típico de una dictadura bolivariana. Que hayan utilizado un sistema como el del estado de alarma de manera absolutamente fraudulenta, utilizando por la vía de atrás el estado de excepción…”, denunciaba también ante nuestro micrófono una abogada.

Era prácticamente imposible encontrar a algún paseante del barrio que no tuviera alguna recriminación que hacer a las altas instancias del país. “¿Cómo es posible que se pueda pasear por esta calle y que los negocios no puedan abrir? Animo a salir a la calle a los españoles que estén cansados de esta situación”, era el sentir de un hombre con la bandera de España anudada al cuello.

Los colores nacionales también se hicieron sentir a modo de complemento a la mascarilla. Sí, una de las participantes en la manifestación llevaba los colores rojigualdas encima de la suya: “Están haciendo una campaña increíble contra Ayuso, que ha sido la única que ha montado en dos días un hospital con 5.000 camas. ¿Cómo lo estamos consintiendo todo esto?”.

Entre gritos de “¡Gobierno, dimisión!”, también podía encontrarse a manifestantes ataviados con looks reivindicativos. Era el caso de un hombre que portaba consigo un cartel en el que podía leerse “Sánchez vete ya. Venezuela”. “Los del año 68 somos nosotros ahora”, comentaba a los allí presentes.

La distancia de seguridad, un imposible

A pesar de que la Policía advertía a los presentes en Núñez de Balboa que continuasen su paseo sin detenerse y que respetasen la distancia de seguridad, resultaba algo prácticamente utópico. La indignación ciudadana podía más. Mucho más.

“Creo que mucha gente no respeta (me incluyo) la distancia de seguridad, pero es que la gente ya está muy cansada. Intentamos hacerlo lo mejor que podemos, pero sí que es cierto que la distancia no se respeta del todo”, dejaba claro otra de nuestras entrevistadas.

“Que no nos quiten España, que no nos quiten nuestra libertad, que no nos quiten nuestros principios”, era la reclamación de una señora también ataviada con la bandera española. “A las cuatro y media o cinco ya estaba la Policía sitiándolo todo. Es el cuarto día que vengo, desde que empezamos. Dejé los aplausos cuando me enteré de que eran para el Gobierno”, reconocía otra ciudadana, con camiseta de “Gobierno dimisión” y cacerola en mano.

Tras poco más de una hora de protestas, ruido y gentío, la calle Núñez de Balboa volvió a la normalidad. Sin embargo, amenaza con retomar esta furia ciudadana hacia las altas esferas del país en nuevas ocasiones. A pesar de y por la nueva normalidad que ha traído consigo el coronavirus.