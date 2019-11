Del Val: “Iceta, si quiere, puede ser pluri Iceta, pero que no nos obligue a los demás a ser pluri españoles"

Con el permiso de ustedes, hoy me gustaría hablar como pluri ciudadano, porque he descubierto que soy pluri, pluri casi de libro. Resulta que soy padre, marido, cuñado, consuegro y abuelo. Soy pluri gastrónomo, porque me gusta el marisco, pero no desprecio las legumbres; me encanta el arroz con leche, pero también la paella, y no quiero cansarles, porque ustedes son inteligentes. Soy pluri lector, porque me gusta la narrativa, la poesía, el ensayo y los libros de historia. Soy pluri espectador, porque lo mismo disfruto de un musical que de una obra de teatro, y, dentro de ella, el drama, la comedia, el esperpento y la tragedia gozan de mi favor. En cine me pasa igual y, si la película está bien realizada, contemplo con gratitud una movie road, una comedia de costumbres, una película romántica o una bélica. Soy pluri viajero y me ha arrobado la niebla de una mañana única cubriendo las pirámides de Gizeh, el crepúsculo del Bósforo visto desde el lado asiático, el ajetreo de la Quinta Avenida, o las llanadas áridas de Pernambuco. Asimismo, soy pluri residente, porque he nacido en Zaragoza, vivo en Madrid y suelo veranear en Alicante. Pero lo que no soy, ni puedo ser, ni creo que nadie lo logre es ser pluri español. Soy español, a secas, y soy español, cuando voy por Andalucía, y cuando presento un libro en Galicia, y cuando me relajo en Canarias, o cuando me llevan a un restaurante desconocido por cualquiera lugar de España, esté o no en la meseta. Y si es imposible ser pluri español, de la misma forma que a ningún vecino del otro lado de los Pirineos se le ocurre la tontería contemporánea de declararse pluri francés, o a un alemán pluri alemán, queda demostrado que, si aceptamos la majadería de que España es plurinacional, tendremos que ser todos pluri españoles.

Una persona es una persona, y duerme o está despierto, llora o ríe, viaja o permanece sedentario, habla como padre o como hijo, pero es una persona, no es una pluri persona. Y cuando le ponen una multa o le dan un premio, o le invitan a una boda, lo recibe como persona, como Fulano de Tal, no como pluri persona.

Entiendo que Iceta, tan discreto hasta ahora, haya descubierto que España es plurinacional, pero será para él. Y a mí me parece bien que pida la presidencia del Congreso, la del Senado, y creo que es poco, porque ya puestos, podría pedir la presidencia del Real Madrid. Y esa sí que sería buena idea, porque pasaríamos al pluri fútbol. Iceta puede querer ser lo que quiera, y si le gusta ser pluri Iceta -que por las mañanas es de Ezquerra y, por las tardes, socialista- adelante, pero que no nos obligue a los demás al imposible de acostarnos españoles y levantarnos pluri españoles, porque el señor Iceta, crea que así nos despista. Mire, a mí no me despista, a mí me cabrea, y le recuerdo que ni España es suya, ni puede ordenar cambiar la semántica, ni llamarnos pluri españoles, porque no lo somos. Yo soy un español que nació en Zaragoza, y vive en Madrid. Y no soy pluri español, porque usted crea que así podrá separarse de España, por muy pluri taimado y pluri tramposo que usted se crea.