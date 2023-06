¿Por qué Pedro Sánchez va a ser el primer presidente no reelegido desde la Transición?

Luis del Val pone el foco de la Imagen del Día de Herrera en COPE en por qué puede que Pedro Sánchez se convierta en el primer presidente desde la Transición que no repita mandato porque así lo decidan las urnas.













"Hace un par de horas, Carmen Martínez Castro ha observado que, desde que comenzó la Transición -camino del medio siglo-, todos los presidentes de gobierno, elegidos democráticamente, repitieron mandato. Todos. Si se cumplen las previsiones, Pedro I, El Mentiroso, sería el primero en no resultar reelegido.

Eso indica dos cosas: que los predecesores no se creían que eran más altos, más guapos, y más inteligentes, pero eran lo suficientemente listos como para repetir mandato, y que el pueblo español no es impaciente, y suele optar por “más vale malo conocido que bueno por conocer”, hasta que nota que lo que hacen en Moncloa perjudica su vida o le irrita o le trae nuevas preocupaciones.

Por ejemplo, en ningún país de la Unión Europea, existe un seguro para cubrir los gastos de que alguien le dé una patada a la puerta de su casa, y se quede a vivir allí, sin dejarle entrar a usted. En ninguno.

Hay seguros de robo, de incendio, de siniestro, pero no de okupas, porque los distintos gobiernos de los países de Europa no permiten que un abuelo sea ingresado en un hospital, esté una semana y, a la vuelta, no pueda entrar a su casa, porque se la han ocupado. Y el abuelo tardará más de un año en recuperarla, y pagará la luz, y el gas, porque, de lo contrario, le multarán.

Por eso, sólo en España hay un seguro de okupas, porque es el único país de la UE que permite este desatino, y cada día -¡cada día!-, se ocupan medio centenar de viviendas.

En ningún país de Europa se permite jurar el cargo de parlamentario, con comentarios que van de la grosería a la falta de respeto, cosa que ahora permite el Tribunal Constitucional.

Bueno, pues siguiendo esa fórmula, quiero declarar que yo respeto al Tribunal Constitucional por imperativo legal, y que acogiéndome al Artículo 20 de la Constitución, opino, libremente, que esa decisión me parece salida no de la mente de magistrados respetables, sino del culo, y no de un culo cualquiera, sino de un culo que sufre los efectos de una fuerte diarrea, pero eso sí, respeto al Tribunal Constitucional, por imperativo legal.

Por esas cosas, y otro medio centenar más, como que Hacienda llame rico al que gana 3.500 euros mensuales, el tranquilo pueblo español puede que, esta vez, rechace lo malo conocido y se arriesgue a lo bueno por conocer".

