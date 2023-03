Las palabras de Luis del Val sobre el caso Mediador en 'Herrera en COPE': "No juega la Champions League"

Esta mugrienta corrupción no juega la Champion League de las corrupciones, porque es de Segunda División, pero aparece tan pringosa, tan de putiferio y despedida cutre de soltero, que va a llamar la atención, no por la cuantía de las mordidas, sino por su artesanal y churretosa estructura, con un capo que parece que actuaba como esos donjuanes de provincia, que matan una y cuentan cuatro, secundados por unos diputados de reparto que no sabían lo caras que les iban a salir las copas y el masaje completo. Y prueba de ello es el nerviosismo y las desabridas maneras de Patxi López, porque sabe muy bien que aquí no cabe el disimulo, ni el teatro.