Luis del Val: "Si Yolanda Díaz fuera ministra de Sanidad declararía a los enfermos sanos-discontinuos"

Luis del Val pone el foco de "La imagen del día" de Herrera en COPE en la vicepresidenta segunda del Gobierno Yolanda Díaz y su falta de información sobre los españoles que están en paro:

"Parece una inocentada de ayer, pero vamos a terminar el año sin saber cuántos trabajadores españoles están en el paro. Vivimos en la era digital; la contabilidad ha sufrido una revolución en las empresas, y no digamos en los bancos; cualquier escolar, si dispone de un móvil, lleva en el teléfono una calculadora que le permite cualquier operación. Bueno, pues con todos estos instrumentos a nuestro alcance, no podemos saber cuántos trabajadores en paro existen en España. El problema tiene su origen en que a doña Yolanda Díaz no le gustaban los contratos temporales. Le avisaron que había numerosas actividades que requerían trabajos temporales. Que no se puede tener en nómina todo el año a un vendimiador, si sólo va a trabajar un par de semanas durante el mes de septiembre. Que un hotel de playa está lleno hasta los topes en los meses de verano, pero puede estar completamente vació tres semanas en enero, y no se puede tener al personal contratado todo el año. Y fue, entonces, cuando a doña Yolanda Díaz -¡tiene narices!- se le ocurrió inventar el contrato fijo-discontinuo, que viene a ser como si a cualquier persona que está profundamente dormida le llamaras persona despierta-discontinua.

El éxito ha sido tal que, hasta finales de septiembre de este año, se habían firmado 1.780.000 contratos fijos discontinuos. ¿Y cuántos se firmaron el año pasado? Pues no llegaron a 200.000. O sea que esto ha tenido un aumento de casi el mil por cien. El problema está que, de la misma manera que no sabes si el despierto-discontinuo está durmiendo o no, tampoco conoces si el trabajador fijo-discontinuo está en el paro desde hace meses, o desde ayer, o trabajará la semana que viene.

Y doña Yolanda Díaz -¡tiene narices!- ha retirado a los trabajadores en paro de la lista total, si tienen un contrato fijo-discontinuo. Es decir que la cifra oficial de parados no llega a tres millones, pero los parados que no cuenta doña Yolanda Díaz -¡tiene narices!- si los contara uno a uno, igual nos acercábamos a los 4 millones de parados. Nombran a esta señora ministra de Sanidad, declara solemnemente que los enfermos son sanos-discontinuos y España se convertiría en el país con más salud del mundo, gracias a doña Yolanda Díaz -¡tiene narices!-".