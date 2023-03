Luis del Val, sobre los ministros Héctor Gómez y José Manuel Miñones

Hoy, el Consejo de Ministros estará bajo el lema “hay chicos nuevos en la oficina”. Para mí estos dos nombramientos me han sido muy útiles para entender ese descubrimiento científico de Yolanda Díaz que ella denomina “contrato fijo discontinuo”. He aquí a dos ministros con cara de contrato fijo discontinuo, porque serán ministros unos meses -a no ser que su señorito se enfade antes- y, luego, pasarán al paro, y cobrarán el paro de ministros, pero no figurarán ni como parados ni como ministros