Luis del Val: "Sánchez cree que pasará a la historia como Pedro I el Pacificador del secesionismo catalán"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en los chantajes que catalanes y vascos están haciendo aSánchez:









"Es bastante difícil librarse de un chantajista, porque el chantajista, satisfechos sus deseos, vuelve a pedir más, y nunca se sacia, pero lo que resulta una tarea inviable es librarse de dos chantajistas. Y Pedro Sánchez sufre la extorsión de dos chantajistas, uno en el noreste y, otro, en el noroeste. Arriba, a la derecha tiene a los secesionistas, y a la izquierda a los del PNV, animados por el club de fans de los asesinos derrotados de ETA. Porque fueron derrotados. Gracias a la Policía, a la Guardia Civil y a los jueces. Y, eso, a pesar de que todo presidente del Gobierno se vestía con el traje de Adán y se ponía a negociar, creyendo que iba a cambiar la Historia. Todavía recuerdo la cara que se le puso a Zapatero, cuando creía que iba a hacer Historia acabando con ETA y, en un acto público, le contaron al oído que habían puesto una bomba en el aparcamiento del aeropuerto de Barajas, hoy Adolfo Suarez. La expresión era una mezcla de estupor, asombro e incredulidad, y su conjunto formó la cara arquetípica del tonto contemporáneo.

El nuevo Zapatero se llama Pedro Sánchez y cree que va a pasar a la Historia como Pedro I el Pacificador del secesionismo catalán, gracias a unos indultos, pero el chantajista siempre quiere más y nunca se sacia, porque forma parte de su propia naturaleza, como el escorpión, y no le importa el daño que se haga a sí mismo. Observenel destrozo que le están haciendo a Cataluña, su retroceso económico, su enfrentamiento social, pero les da lo mismo, porque el chantajista pervive mientras el chantajeado se pone de rodillas. Pedro Sánchez ya se ha colocado de rodillas y quiere que todo el PSOE haga lo mismo, a pesar de que algunos saben lo duro que es para las rodillas, y refunfuñan, pero se arrodillarán. Y no podrán levantarse, porque las peticiones seguirán persistentes, porque todo chantajista, por su propia naturaleza, es insaciable. Y puede que logre evitar que, además del indulto, no le pidan una indemnización a los indultados, pero para que el chantajista le deje sus votos, y pueda permanecer de presidente del Gobierno, le seguirán humillando, mientras continuará el avance de la ruina económica y social en Cataluña y el retroceso del socialismo en España".









