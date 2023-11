Luis del Val: "Saldrá la investidura y será legal, pero no nos pueden pedir respeto"

La madre de las nueve musas es Mnemosine, diosa de la memoria, y de ahí derivan muchas palabras, como mnemotecnia. También deriva del término griego Amnesia, que es todo lo contrario, el olvido. Y de amnesia, deriva amnistía, el borrado de los recuerdos. Con la amnistía se pretende que se eliminen todos los sucesos, declaraciones y delitos que hemos presenciado, hemos sufrido y se han cometido en los últimos 13 años. Así que debemos olvidar que el 29 de octubre pasado, la mentirosa ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo en Radio Galega que la deuda de la Generalitat no se iba a condonar, que era un invento del PP para fomentar una guerra de territorios.

Cuatro meses antes, la mentirosa ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en las Cortes dijo, ante la transferencia de cercanías a la Generalitat, que no era legal y que no se podía hacer la transferencia de la infraestructura, porque “no solo sirve para las cercanías, sirve para el tráfico internacional”. El 24 de julio pasado, el mentiroso Salvador Illa, aseguró que el PSOE no admitiría ni la amnistía, ni la autodeterminación, y que no se negociaría con Puigdemont.