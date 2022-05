Luis del Val: “Pedro I, El Mentiroso, ha convertido la Abogacía del Estado en una criada para todo”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en las acciones que lleva a cabo Pedro Sánchez para satisfacer a los nacionalistas:

















Pierdan toda esperanza. Y no se dejen engañar. Me refiero a los españoles y catalanes que no son secesionistas -y que son mayoría en Cataluña- pero que son acusados y perseguidos por la minoría sectaria que ordena y manda allí. Pedro I, El Mentiroso, les ha vuelto a traicionar, hace menos de un par de meses, y ha ordenado a la Abogacía del Estado que inste a los Tribunales encargados de aplicar el derecho a recibir el 25% de la enseñanza de sus hijos en castellano, a que no lo hagan, que no preocupen porque se cumpla la Ley, que ya lo harán los sectarios nacionalistas al curso que viene. O al otro.

Ustedes se han gastado su dinero, han pagado abogados, se han significado para ser perseguidos en esa futura dictadura, y han ganado en los tribunales, pero Pedro I, El Mentiroso, ha convertido la Abogacía del Estado, en una criada para todo, a tiempo completo, y les ha ordenado que hagan lo que puedan para que no se cumplan las sentencias de los tribunales.