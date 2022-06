Luis del Val: “La OTAN nació como una alianza de países democráticos que temían al imperialismo comunista”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en explicar a los "niños que asistiento a la manifestación anti OTAN" el origen de esta Alianza:













Quisiera explicarles a los niños que asistieron a la manifestación anti OTAN, que la OTAN surgió del miedo y la necesidad, del mismo modo que la Unión Europea surgió de la necesidad y del miedo. En el año 1951, cuando la mayoría de los niños manifestantes no habían nacido, los países de la Europa central, que no se había merendado la Rusia Comunista, o sea Inglaterra, Francia, Bélgica, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, crearon la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, con el objetivo de evitar rivalidades entre ellos y reindustrializarse. Les fue tan bien, y funcionó de manera tan provechosa, que de allí surgió el Mercado Común Europeo, que más tarde se convertiría en la Unión Europea, que ya no sólo tenía un carácter mercantil, sino político y estratégico.