Luis del Val, a Montero: “Espero a saber si los de la manifestación de Madrid también son ultraderecha"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la ministra María Jesús Montero y la ultraderecha:









Fue hace dos años, cuando fuimos arrestados en nuestro domicilio por orden del Gobierno. Y hubo un colectivo, el de los camioneros, que siguieron cumpliendo con su trabajo en las condiciones más penosas: no había restaurantes de carretera abiertos, no había hoteles, ni siquiera esas grandes cafeterías, donde los conductores, previo pago de su importe, podían darse una ducha y cambiarse de ropa. No había nada. Dormían en sus cabinas, se lavaban con botellas de agua mineral compradas en la gasolinera, y comían lo que se habían llevado consigo hasta que se agotaba.