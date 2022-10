Luis del Val: “Miquel Iceta nos propone el Día del Recuerdo para los buenos, los de izquierda”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el ministro de Cultura, Miquel Iceta, al proponer que este lunes 31 de octubre se conmemore como Día de Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del franquismo:





Tenemos un ministro de Cultura ejemplar. En cuanto cumplió los 18 años se afilió a las Juventudes Socialistas, y, como enseguida fue concejal, de sacrificio en sacrificio, no pudo terminar ninguna carrera, pero ama la Cultura y, sobre todo, la Historia. Por ello, hoy, según Iceta se celebra el Día del Recuerdo. ¿En recuerdo de todos? No, en recuerdo de las víctimas franquistas. A las víctimas del Frente Popular no hay que recordarlas.