Luis del Val: “¿Han dicho algo las feministas de Podemos de la cacicada que le han hecho a Noelia Bail?

Como de la maquinaria gruesa ya se han ocupado mis inteligentes compañeros, en lo que va de mañana, voy a fijarme en un par de detalles. En muchas ocasiones los detalles proporcionan una luz diferente a los acontecimientos.

Imagínense que la cacicada legal que llevó a cabo Pablo Casado, despachando a Alfonso Alonso de la jefatura del PP en el País Vasco, se hubiera llevado a cabo sobre una mujer, una mujer feminista, luchadora por los derechos de la mujer y que, además, estuviese de baja maternal para atender a uno de esos pocos bebés que nacen hoy en España. ¿Se lo imaginan? “El machismo de Pablo Casado avasalla y humilla a una mujer de su partido, predican que hay que tener hijos y machacan a las madres”, dirían sobre todo las feministas de Podemos y esas chicas ministras del PSOE que siguen en la ignorancia de creer que el feminismo lo inventó la izquierda. Y tendrían razón.

Bueno, pues he aquí, que una mujer, Noelia Bail, feminista, con buena formación académica, llegó a la secretaría general de Podemos de Cataluña, en unas transparentes elecciones primarias en las que hubo el mayor porcentaje de participación de la historia de Podemos. Pero... ¡lástima! venció al candidato oficial, el designado por Pablo Iglesias, macho alfa de Unidas Podemas o Unidos Podemos, que siempre me armo un lío. Y, claro, llevarle la contraria al macho alfa de la formación más feministas del mundo mundial, tiene sus peligros y, he aquí que, aprovechando que Noelia Bail estaba de baja maternal, han llevado a cabo la cacicada de apartarla y nombrar a una gestora, que es el procedimiento de maquillaje de las cacicadas con objeto de aparentar un procedimiento democrático, no como Pablo Casado que lleva a cabo las cacicadas sin anestesia. ¿Han dicho algo las feministas de Podemos? Están mudas. ¿Ha abierto la boca esa sensible luchadora, compañera del macho alfa, que la ha puesto de ministra? Tampoco. Por cierto, otro detalle, señora ministra. Si mi hija se llevara al trabajo a una de sus hijas, sus jefes en la empresa se extrañarían bastante. Y si, además, sus compañeras, en horario laboral, desatendieran sus ocupaciones y encargaran una tarta y grabaran un video, es muy probable que hubiera algo más que extrañezas, y recibieran un pescozón por parte del departamento de Recursos Humanos.

En fin, el valor con el toro, o en la cuesta de Despeñaperros, que dice el Herrera. Lo demás es feminismo oral, folletos de propaganda y autocomplacencia de mujeres encantadas de conocerse a sí mismas, que callan como si estuvieran muertas, cuando la injustica la lleva a cabo uno de los suyos, nada menos que el macho alfa del rebaño.