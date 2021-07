Luis del Val: "Han cambiado carteras, pero la obsequiosidad con la tiranía comunista de América es igual"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la represión de la dictadura cubana a los ciudadanos que han salido a las calles hartos de pasar hambre y no tener vacunas contra la covid:









"Salir a manifestarse en un país democrático es bastante sencillo. En algún territorio, como el del secesionismo catalán, tiene más dificultades, porque te pueden ver los comisarios del totalitarismo, y si eres profesor, y el núcleo del rector es nacionalista, ya sabes que no te van a promover; y, si eres funcionario y, encima, no has llevado el lazo amarillo, sufrirás acoso laboral... Pero hay personas valientes y terminan por manifestarse.

Lo que es difícil, muy difícil, es manifestarse en una dictadura, porque ahí lo que te juegas es la la tortura, la cárcel e incluso la vida. Iba a decir dictadura comunista, pero me he dado cuenta de que sería algo tan estúpido como decir agua húmeda, porque si es comunista es dictadura.









Por eso, que miles de personas salgan a la calle en Cuba a protestar es significativo y demuestra que se ha llegado a la desesperación. La alta calidad sanitaria de la que siempre nos han hablado ha devenido en una vacuna que es tan eficaz contra el virus como cantar un bolero... Un contagio pavoroso, una ausencia de medicinas para cualquier dolencia, unos hospitales como el metro en hora punta y, a eso, añádanle la ausencia de turismo y el hambre. Y, cuando alguien está dispuesto a jugarse la cárcel, la tortura e incluso la vida, es que está desesperado, y un desesperado no tiene miedo ni siquiera a la muerte. Apalean ancianas, mujeres, les arrojan gas picante, detienen y disparan, es decir, siguen el protocolo reglamentario de una dictadura: balas contra la opinión, justificadas en que la opinión es peligrosa para mantener el paraíso comunista. Por cierto, a la corresponsal de ABC, Camila Acosta, la han detenido por atentar contra la seguridad del Estado, o sea, por informar el pasado domingo de las manifestaciones que hubo en La Habana. Edmundo Bal y Pablo Casado han protestado por la detención, pero el nuevo ministro de Asuntos Exteriores debe de estar meditando. Del Gobierno, que hoy se reúne en Consejo de Ministros, no digo nada, porque en él se sientan un puñado de palmeros de las dictaduras comunistas, sea en Cuba, en Nicaragua o en Venezuela, donde, por cierto, asaltaron el domicilio de Guaidó. Han cambiado carteras, pero la obsequiosidad con la tiranía comunista de América, parece que es la misma de siempre".









También te interesa

Luis del Val, sobre los nuevos ministros: "Los valoraremos por sus actuaciones, no por su sexo ni por su edad"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado