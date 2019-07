Tiempo de lectura: 1



De la misma manera que en “Alicia en el País de las Maravillas” existía el Día del NO Cumpleaños, aquí, en la España de las Maravillas, vamos a celebrar la Investidura de la No Investidura, que se celebrará el día 22 de julio, lo cual me supone una enorme contrariedad, porque me va a pillar de vacaciones. ¡Qué disgusto!