Luis del Val: “Después de cuatro años, doña Begoña vuelve a provocar que surjan comentarios inadecuados”

Creo que, con unos pocos días de antelación, se ha comunicado a Kenia y Sudáfrica, que la esposa del presidente del Gobierno iba a formar parte de una comitiva, en la que participan bastantes empresarios. Nada que objetar, excepto que las suspicacias pueden surgir, y que no surgirían si el viaje fuera a países de Asia o de América. ¿Por qué? Porque hasta hace 16 semanas, y durante cuatro años, doña Begoña fue directora del departamento Centro de África, dependiente del Instituto de Empresa. No tengo nada en contra de que las esposas y los esposos de los presidentes de Gobierno mantengan alguna actividad más allá de las protocolarias que les salpican por la actividad de sus cónyuges, pero el fichaje de doña Begoña se produjo al poco de que su marido fuera nombrado presidente del Gobierno. Si el contrato de trabajo se hubiera firmado antes, las suspicacias no hubieran surgido, pero hay gente muy mal pensada, que llegó a creer, no en la valía profesional de la contratada, sino en la influencia que podría ejercer su esposo. Yo, particularmente, lo rechazo, pero el descuido ético y estético fue notorio, y muy comentado en los medios.