Luis del Val: "Cuando ves jugar a Nadal, la victoria es alegre y la derrota es elegante y cortés"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en Rafael Nadal y su ejemplo en las pistas y en la vida:













"Dice Kipling en su famoso poema “Si puedes soñar sin que los sueños te dominen; (….) Si puedes encontrarte con el Triunfo y el Fracaso, y tratar a esos dos impostores de la misma manera…”. Esos dos impostores… Lo que sucede es que cuando estás viendo jugar a Nadal la victoria es alegre y la derrota es elegante y cortés. Y, en días como ayer, te das cuenta de que nada importante se juega a cara o cruz, porque hasta llegar a ese último segundo decisivo ha habido más de cinco horas de sufrimiento y, antes, muchos antes, años de trabajo, esfuerzo, lesiones, recuperación, un aprendizaje que no tiene fin,y una sucesión de derrotas y victorias que te enseñan las dos caras de la moneda de la vida.

Hace más de 2.500 años, el poeta Píndaro escribía las glosas más épicas para cantar las gestas de los atletas olímpicos. Hoy, los poetas épicos han sido desplazados por los raperos, y la profecía de Warhol de que cualquiera tendría sus 15 minutos de fama, gracias a la televisión, nos ha llenado la pantalla de mediocridades con más vanidad que inteligencia, con demasiada fatuidad y escasos conocimientos.

Menos mal que, de vez en cuando, aparece un partido de tenis al que no hay que aplicarle la ley de secretos oficiales, porque todo es transparente, y se convierte en una lección intensa de vida, donde se demuestra que son tan importantes las cualidades como la voluntad,la predisposición como el esfuerzo, la ilusión como el sufrimiento. Puede que no sea necesario eso de que la letra con sangre entra, pero está claro que no hay éxito sin dolor ysin constancia, todo lo contrario de lo que proponen nuestras leyes educativas, que pretenden que todos los niños sean aburridos, iguales, sumisos y tranquilos, porque sólo conocerán la derrota, cuando terminen los mal llamados estudios y se enfrenten a la primera entrevista de trabajo.

Gracias Nadal, por recordarnos que necesitamos un Píndaro que cante tu gesta, y un recuerdo a Kipling para que, como tú, nos enseñe que la derrota y el fracaso son dos impostores, no para dejar de esforzarnos, sino para que ni la fatuidad, ni el desaliento, se apropien de nosotros. Porque la vida no es una impostura, es lo que nos sucede ahora mismo, y lo que hagamos o dejemos de hacer nos llevará a un sitio o a otro".









También te interesa

Luis del Val, al alcalde de Madrid: “Cobrar por un vehículo que no puede circular me parece una estafa”

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado