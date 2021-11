Luis del Val: "En Cataluña, ya solo falta una Facultad de Ciencias de la Delación y el Totalitarismo"

Luis del Val hace una radiografía de lo que está ocurriendo en España en su imagen del día de este viernes en "Herrera en COPE":









"Cuando escuché a uno de los extersionadores del Congreso declarar que serían insaciables, me sorprendí por su sinceridad, y me dije:”Mira, he aquí un chantajista sin complejos y sin disimulos, un chantajista orgulloso de serlo, que anuncia que no va a cesar en su extorsión”. Y, a la vez, me di cuenta de que yo no solamente no era un insaciable, sino que, al revés, me encontraba harto. Harto de los chantajistas y de su estúpida superioridad por haber nacido en un determinado territorio, cuando ningún científico ha demostrado que la tierra donde te paren proporcione inteligencia o torpeza a tu cerebro.

Harto de tener que pagar sus caprichos, el última sacar de nuestros bolsillos la cuota para doblar películas al catalán, y que la iniciativa privada no lo hace, porque no hay demanda.

Estoy harto del avance del fascismo secesionista, donde se van a primar a los delatores en las escuelas y en la Universidad, que ya solo falta en Cataluña una Facultad de Ciencias de la Delación y el Totalitarismo, porque ya están autorizados los escraches, dentro de la Universidad, a quienes no pertenezcan al fascismo secesionista.

Estoy harto de la orfandad en la que viven, de la falta de auxilio de la mayoría de los españoles que residen en Cataluña, y que son perseguidos por no ser secesionistas.

Estoy harto de que los políticos hayan ido a hacerse fotos a la isla de La Palma, pero no lleguen las ayudas que prometieron y que se incorporaron al pie de la foto.

Estoy harto de que un Tribunal diga que los ayuntamientos abusaron de los contribuyentes con un impuesto ilegal, pero los contribuyentes no puedan reclamar el perjuicio que les causaron, como si la Administración representara a una Dictadura que podrá delinquir sin responsabilidades.

Estoy harto de que las víctimas del terrorismo etarra tengan que peregrinar a Europa para indagar porqué hay cientos de asesinatos sin investigar y sin resolver, que es tan humillante como lo sería para Francia que las familias de las víctimas del Bataclán, fueran a Bruselas a quejarse de que no se investigaba o se homenajeaba a los asesinos.

Y estoy harto de la indiferencia con que asistimos a esta deriva, a este desastre, a este festival de mentiras, en este parvulario llamado España, porque me niego a ser un párvulo manipulado por un puñado de idiotas".





