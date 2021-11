Herrera, a Rufián:” ¿Qué obtendríais vosotros si hicieseis caer a Sánchez?”

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, buenos días:

Ya son las 8 de la mañana, ya son las 7 en Canarias. Es muy tarde, lo sé, pero bueno que llevamos desde las 6 y si no se ha levantado antes, oiga haga examen de conciencia porque hay que levantarse pronto, poner en marcha el país, bla, bla, bla…

Bueno ahora a las 8, a las 7 en Canarias, ya les digo que hoy el día se parece el de ayer y que es un día pues como todos los anteriores lleno de inquietudes. También hay alguna buena noticia, también hay certezas de cosas pero hasta las cosas más ciertas a veces están asentadas en un taburete de cuatro patas, ya sabemos que el de tres no cojea, pero el de cuatro como hay un desnivel… ¿Por qué le digo eso? Porque efectivamente en la economía española es una economía muy vulnerable, lo ha dicho el Banco de España, es el último informe que hace el Banco de España y que lo que viene a retratar es la realidad. Esta gente son jirafas de cuello largo, esta gente sabe mirar a través de la tapia y ver lo que viene. Los que no llegamos al límite de la tapia, pues nos encontramos después con que igual la atraviesa un camión o no, pero esta gente sabe y saben que por lacrisis de suministros y de energía y de otras cosas hay inquietudque se genera entre, menos el gobierno que es el único que no está inquieto de nada, los demás sí tienen inquietud. El Gobierno no está inquieto de nada porque, bueno pues como le van a sacar los Presupuestos adelante los socios pues ya tiene hasta el 2023 y quiere con tranquilidad para seguir haciendo lo que le dé la gana.









MOLNUPIRAVIR, ORA ESPERANZA CONTRA LA COVID





Ahora, imagínense usted que estuviéramos, estando en la situación que estamos no estuviéramos protegidos por vacunas y ahora viniera una nueva ola como está llegando a algunos lugares de Europa que no tienen la misma inmunidad de rebaño, que se reconoce tiene España donde hay un tanto por ciento de personas entre las vacunadas y las que han pasado el covid, que han sido muchas, muchas, y más seguramente que en otros lugares; tenemos un cierto blindaje. ¿Oiga, usted se imagina ahora volver a noviembre del año 2020? Se acuerda ¿dónde estaba usted en noviembre de hace un año exactamente¿ ¿Ccómo era su día a día? Hombre, no estábamos encerrados, podríamos salir hasta una hora determinada de la noche con precauciones y con muchas medidas en muchos lugares pero, los hospitales estaban llenos porque no teníamos la vacuna. La vacuna finalmente nos ha permitido que ahora estemos, algunos se contagien pero no lleguen al hospital o lleguen algunos de forma muy puntual y desgraciada; eso es evidente. Ahora imagínese que estos días no hubiésemos podido anunciar la vacuna como ya en noviembre la estábamos anunciando pero, no sé dónde podríamos haber acabado ¿no?

Ahora también se adelanta el uso de la primera pastilla contra la covid que es la molnupiravir, que es un comprimido estadounidenses que se ha aprobado para Reino Unido, ahora lo están analizando las Agencias del Medicamento Europeas. Hombre, que lo que haría, si se administra los primeros cinco días después del contagio, es evitar que el virus se replique en el interior del organismo y por tanto evitando el desarrollo de la enfermedad. Es una noticia esperanzadora en un momento en el que en algunos países de Europa los contagios están poniendo en aprietos de nuevo la situación. No como en marzo del año pasado, que tal vez, no como en noviembre del año pasado. Pero cuidado, que viene el frío, el bicho está ahí y a ver qué va a pasar.

EL SAINETE DE LOS PRESUPUESTOS





Le decía que hemos vivido un par de sainetes interesantes, los Presupuestos del bla bla bla, esos presupuestos irreales, ficticios, nacidos del país de la fantasía del pensamiento Alicia; continúan adelante con toda tranquilidad. Ayer, bueno, ayer se rechazaron las enmiendas a la totalidad pues porque el bloque que apoya Sánchez estaba ahí: el PNV, Bildu, Esquerra. Rechazaron las enmiendas a la totalidad y eso es lo que cuenta. Luego, da igual los numeritos, el ponerse estupendoamenazando a Sánchez como Rufiánayer, que lleva mal que el PSOE sepa que los separatistas no van a tener nunca mejor gobierno en Madrid.

Bla, bla, bla, bla, bla… Todo lo que tú quieras, pero siempre acabaréis tragando. ¿Sabes por qué acabaréis tragando? Por mucho que digas ¿eh?, “estamos muy hartos y la gente está muy harta”…Porque sabéis que para desgastar España como país cohesionado, que es lo que queréis, nadie mejor que Sánchez en La Moncloa. ¿Qué obtendríais vosotros si hicieseis caer a Sánchez? Que llegas el centro derecha de Casado, con Vox, con Ciudadanos o solo, lo que fuera y tuvierais… ¿Qué ibais a conseguir? Con eso con él nada. Igual que los de Bildu, menos llorones pero igual de altivos, bla, bla, bla, bla… Estos se están poniendo las botas con el sanchismo y piensa seguir así todo lo que puedan.

Y ni siquiera compartís los mismos muertos, porque vosotros hay muertos a los que vuestros amigos, a los que habéis apoyado, han matado. Que no forman parte de la nómina de muertos a los que llorar ni a los que lamentar, es decir, que vengáis vosotros a hablar de insaciables, ¡qué bien suena eso! A vosotros que no solo no condenáis el terrorismo sino que lo habéis aplaudido y que habláis de la dignidad de las personas, lo que hay que escuchar y soportar en el Congreso de los Diputados.

Bueno, pues ni estos ni los otros, por mucho que se pongan y por muy tontos que se pongan y gallitos en el Parlamento, van a dar ni un solo paso para mover o para poner en dificultades al Gobierno, y eso lo sabe Sánchez, por un lado le entra y por otro le sale.









Y... EL JUEGO DE LA DEROGACIÓN DE LA REFORMA LABORAL





El mismo Sánchez que ha protagonizado en las últimas horas el sainete fantástico de la reforma laboral, la reforma laboral de Fátima Báñez que va a durar más que Fátima Báñez, y mira que es joven Fátima ¿eh? Esa reforma laboral, el mantra del mal de todos los males, devolver derechos a los trabajadores, hay que derogarla, vamos a acabar con ella. Y ¿en qué ha acabado eso? En nada. Bla, bla, bla… otra vez. O sea, un asunto tan crucial como es la legislación laboral en un país con un paro del 14,6%, un desempleo juvenil desbocado en el 40% y estos se ponen a peleítas semánticas a ver quién es el que orina más largo. Hombre, al menos, se agradece que el Gobierno pueda medio acertar aunque sea obligado por las circunstancias.

Ridículo debate semántico, derogaremos la reforma laboral hace dos días; ayer, Yolanda Díaz: “hombre, derogar, derogar, derogar, no es derogar, técnicamente no es derogar” ¿En qué quedamos? ¿Cuál es el juego de la hipocresía qué es que consideráis que vuestra ‘grey’ es tan sumamente tonta que con decirle una palabrita aunque luego hagáis lo contrario ya la tenéis contenta? Pues a lo mejor es que es así, a lo mejor es que es así.

La reforma laboral será la que quiera a Bruselas y Nadia Calviño, es decir, corregir o readaptar algunas cosas que seguramente hay que adaptar porque los tiempos cambian, y los mercados también cambian. Y hombre, y darle seguramente devolverle o darle algún papelito más importante a los sindicatos para que salgan del sarcófago donde ahora mismo están metidos con la baba caída, que la llevan ya por la clavícula. Yolanda Díaz les ha doblado las subvenciones a los sindicatos. Claro, ¿a alguien le extraña que llegue luego Yolanda Díaz al Congreso de comisiones y presidenta a presidenta? Hombre, por favor y no la sacaron a hombros vaya usted a saber por qué. Claro, darles a todos estos que siguen chupando del bote y que tengan, bueno, que puedan estar en alguna de las cosas importantes aunque sea para deshacerlas. Derogar, derogar la reforma laboral. ¡Qué cara más dura!.

