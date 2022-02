Luis del Val, a Casado y Egea: "En lógica y en sentido común este dúo no progresa adecuadamente"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE"en el dúo que dirige el PP,Pablo y Teodoro:









"Pablo Casado y Teodoro García, unidos, jamás serán vencidos. Comienzo a sentir admiración por este dúo tan eficaz, tan resoluto, tan constante, tan sacrificado por fortalecer la presidencia del Partido Popular. Creo que lo han logrado, pero son insaciables y no regatean ni horas, ni días, en este propósito, y ni me creo ni me dejo de creer las sospechas sobre espionaje, porque lo evidente es su labor contundente para remover la militancia en la Comunidad de Madrid, en su obsesión porque Díaz Ayuso, que es la presidente de la Comunidad de Madrid, no pueda ser también la presidente del Partido en esa Comunidad.

Es tan ilógico, como si Casado ganara la presidencia del Gobierno de España y, en el seno del PP, se organizara una votación interna para ver quien iba a ser el presidente del Partido. No, no, en lógica y en sentido común este dúo no progresa adecuadamente, pero es imparable en su obsesión por fortalecerse en la presidencia del Partido.

Claro que como ya se han especializado puede que no pasen de ahí, y que no logren desbancar a Pedro I, El Mentiroso, el que pacta con su extrema izquierda y niega el asilo político a los venezolanos perseguidos por el tirano de allí, el que escupe sobre las víctimas del terrorismo pactando con los asesinos, el indultador de secesionistas, el que ha abandonado a su mala suerte a millones de españoles que viven en Cataluña. Y mira que hay buena gente en el PP. No sólo Ayuso. Ahí están Dolors Monserrat, y Zoido,que neutralizaron, en la Unión Europea, la pretensión de criminalizar el vino, la cerveza y el cava, como cancerígenos, igualándolos a las bebidas destiladas como el whisky o la ginebra, que es como equiparar el agua oxigenada con la lejía.

Por cierto, la mitad de los socialistas españoles en Europa votaron a favor de criminalizar el vino y, también, los nacionalistas catalanes, que deben querer acabar con su cava, así que, cuando llegue la república independiente con la que sueñan, brindarán con gaseosa. Lo cual demuestra que tontos contemporáneos hay en todas partes y partidos. Y mira que se lo estaban poniendo fácil a Casado, pero parece que no tiene tiempo de ocuparse de librarnos de Pedro I, El Mentiroso, porque con Teodoro está muy ocupado en fortalecerse en el PP. Ahí no tienen rival.

Pablo y Teodoro unidos, jamás serán vencidos. Y Sánchez, tampoco".









