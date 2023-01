La fotografía de Luis del Val en 'Herrera en COPE'

En primer lugar quiero pedir perdón, porque, ayer, 18 de enero, atribuí un verso de Gustavo Adolfo Bécquer a Rubén Darío. Es cierto que Rubén Darío nació un 18 de enero, pero eso no me evita el error. Quien no pide disculpas, por los dos centenares de abusadores sexuales que han visto rebajada su condena, es la sobrada ministra de Igualdad, quien, en compañía de las demás sobradas del Ministerio, sigue por la autopista, en sentido contrario, mientras los que van por el carril correcto las esquivan y les tocan la bocina. Pero el mariachi de las feministas sobradas dice que los que se quejan son machistas, como los jueces. Últimamente, hay machistas tan preclaras como la ex alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y la exdiputada y vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano.