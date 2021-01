Del Val:"Tenemos tres clases de ministros: los que mienten, los que actúan y los que pasan tiempo evaluando"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el ministro del Interior, Grande-Marlaska:

"Me imagino que a estas horas, el ministro de Interior Marlaska llevará ya un buen rato evaluando parámetros. Lo anunció el lunes pasado, al decir que, antes de decidir si Madrid se declara zona catastrófica, tenía que evaluar parámetros. Luego dirán que la vida de un ministro no es sacrificada. Vamos, me manda Carlos Herrera que me ponga a evaluar parámetros, y me entra tal ataque de ansiedad que me tengo que meter en la cama, en la mía, porque en los hospitales no habrá plazas para mi caso.

Margarita Robles, la ministra de Defensa, en cambio, no pierde el tiempo en evaluar parámetros: le llamaron desde la Comunidad de Madrid para ver si la Unidad Militar de Emergencias podía echar una mano, ante la nevada que había colapsado la capital y la región, y, al poco, ya estaban los militares ayudando a los civiles.

Bueno, pues dicen que el ministro Marlaska le tiene celos a la ministra Robles, y le censura que no evalúe parámetros como hace él.

Y, claro, como se pasa el día evaluando parámetros, en la Cañada Real los cultivos de marihuana siguen con tranquilidad, excepto que la electricidad que roban para que las plantas tengan calor provoca sobrecargas, y dejan a todos sin luz. Se sabe dónde están los cultivadores de droga, se conoce perfectamente el sector, y que muerto el perro se acabó la rabia, o sea, si se destruyen los cultivos se terminan los cortes, pero el ministro Marlaska no envía a la Policía. ¿Por qué? Me imagino que debido a que está evaluando parámetros, y eso lleva tiempo.

La que se ha sacudido, también, la evaluación de parámetros es la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, que se ha puesto a la Unión Europea por Montero, digo por montera. Que le piden que baje el precio de las mascarillas, dice que lo prohíbe la Unión Europea. Mentira. Que le piden que baje el IVA del recibo de la luz, dice que no le dejan en la Unión Europea. Mentira, también. Cualquier día un pobre le tiende la mano y dirá la ministra: “Perdone, hermano, que no le dé limosna, pero me lo prohíbe la Unión Europea”. Es decir, que tenemos tres clases de ministros: los que mienten, como la Montero; los que actúan y gestionan, como Margarita Robles, y los que, como Marlaska, se pasan el tiempo evaluando".