Del Val:"No necesitamos tantas ruedas de prensa, ni ruedas de molino, sino mascarillas y tests"

Noto una sensación molesta, y es que posiblemente teníamos el gobierno con uno de los equipos mejor preparados del mundo para la organización de banquetes nupciales y, de repente, por las circunstancias conocidas, resulta que el equipo no se ha cambiado, cuando lo que tenemos que organizar son funerales, más de siete mil cuando termine el día. Y, claro, enseguida se nota que entenderían mucho de ramos de novia y tartas de cuatro pisos, pero no están puestos para organizar incineraciones casi masivas, y cuando se ponen a ello, ya nadie sabe si las cenizas que recibe son las de su abuelo o las de un señor que pasaba por el horno.

El talento de Iván Redondo está fuera de duda, pero es que ahora no estamos en la puesta en marcha de unas fiestas patronales, donde hay que resaltar lo bien que lo hace el concejal de festejos y el señor alcalde, sino en una grave situación donde no importan las palabras, sino los hechos. Y las palabras apaciguadoras sobre lo que se compra, cuando ese material no ha llegado, ni llega a quienes tienen necesidad de él, al cabo de tres o cuatro días producen el efecto contrario, porque tenemos la impresión de que los que hablan deberían estar en sus despachos metiéndole prisa al suministrador, en lugar de estar presentes en una rueda de prensa. No necesitamos tantas ruedas de Prensa, ni ruedas de molino, sino mascarillas y tests, que todavía no sabemos el número de contagiados que hay en España.

Y esa sensación molesta se corrobora, cuando aparece el ministro de Sanidad, con ese aire educado del empleado de funeraria, que sabes que lo primero que te va a decir, con mucha cortesía, es que te acompaña en el sentimiento, le preguntan porqué se ha vuelto a contratar al intermediario al que engañaron con los tests, se queda perplejo unos instantes, y a continuación dice que eso le corresponde a la dirección general de Farmacia. Y la directora general para aclararnos este aparente dislate, responde diciendo algo así: “Como sé que te gusta el arroz con leche, por dabajo la puerta te echo un ladrillos”. ¿Pero quién hace las compras en el ministerio de Sanidad? Si está claro que no lo saben, ni el ministro de Sanidad ni la directora general de Farmacia ¿quién da la orden de comprar? ¿Un conserje? ¿Una telefonista?

Luego, aparece el secretario de Estado del jersey, que suele asegurar que las cosas no van bien, pero que hay datos que permiten augurar que lo irán en el futuro. En su última comparecencia dijo que las cifras de altas y de contagios eran esperanzadoras. Al poco rato, el presidente del Gobierno declaraba la paralización total del país. ¿Exageraba el secretario de Estado del jersey? ¿Exagera el presidente del Gobierno? ¿Exagero yo, aunque mis posibles exageraciones no tengan ninguna importancia?

Lo que me parece unan exageración es que el equipo experto en bodas sea el mismo para esta situación. Porque la Comunidad de Madrid, por ejemplo, recibió 82.000 batas, pero en una semana se usan casi medio millón. Pasó el tiempo de las palabras. Estamos en el de los números. Y más de 7000 es el número espantoso de muertos con el que terminaremos el día de hoy.