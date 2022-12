Del Val: “La sociedad civil angustiada de no tener dinero, parece satisfecha con nuestra marcha económica"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el ‘pasotismo’ de la sociedad ante las graves cesiones de Sánchez a sus socios independentistas:









Te preguntabas, Carlos, hace casi tres horas, pasadas las siete de la mañana, dónde estaba la sociedad civil. Yo no lo sé, pero me imagino que hay dos sectores. Uno de los sectores, frustrado, porque el día de Navidad cae en domingo, y no se puede enlazar otro puente, y como dice la jota: “Quisiera ser guacamayo, y tener ojos azules, para marcharme de puente, sábado, domingo y lunes”. Y, el otro, también frustrado, pero por otra razón, y es que mira el dinero que tiene, y las facturas que le aguardan, y las compras, y le entra la angustia de tener que decirle a los niños que los Reyes, con lo de la guerra de Ucrania, se han quedado sin dinero. Pero esa sociedad civil, incluida la de la angustia de no tener dinero para satisfacer la lista de la compra, parece satisfecha con nuestra marcha económica, y la prueba es que las encuestas apenas se mueven.